Кто заражает уральцев коронавирусом и отберут ли у людей право пить в праздники: отвечает губернатор Куйвашев
В предпоследний апрельский день губернатор Свердловской области снова пообщался с жителями региона. Вопросы порой повторяются. а порой и не требуют вмешательства главы региона. Однако Евгений Куйвашев продолжает на них отвечать.
Это важно для обратной связи и понимания: что сегодня действительно беспокоит уральцев.
ЭКО ОТЛОЖИЛИ
Семейная пара долго готовилась к ЭКО и недавно сдала все анализы. Но в период пандемии коронавируса программу ЭКО приостановили. Как быть?
Все отечественные и международные организации, которые занимаются репродуктивной медициной, не рекомендуют делать это сейчас из-за высоких рисков.
Поэтому все плановые визиты в медицинские учреждения отменены. Это касается и ЭКО.
Сегодня в Свердловской области 11 межмуниципальных кабинетов бесплодного брака. Там нужные для вступления в протокол ЭКО анализы проводятся за счет средств ОМС. Нужно обратиться туда после окончания периода самоизоляции.
Письма в 1945 год: известные уральцы прочитали строки для победителей Великой Отечественной войны
КТО ЗАРАЖАЕТ УРАЛЬЦЕВ
Ежедневно растет число зараженных коронавирусом. Каковы способы заражения COVID-19?
Статистика растет по нескольким причинам: 1. Наращивание лабораторных мощностей, что позволяет охватить исследованиями больше уральцев. Теперь это 4 тысячи тестов в сутки. 2. Растет число бессимптомных больных, поэтому риски выросли.
Екатеринбург к масочному режиму почти готовФото: Алексей БУЛАТОВ
По источникам заражения: сначала преобладали случаи завоза инфекции из других стран, теперь заражаются коронавирусом внутри региона.
Сегодня 60% новых заболевших – это те, кто контактировал с приехавшими людьми из других стран и регионов. Чаще всего это близкие родственники.
ВРЕМЕННО ЗАБРАЛИ ПАЛЛИАТИВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Мест в больницах для пациентов с коронавирусом не хватает. Многие люди с признаками заболевания болеют в легкой форме, либо и вовсе не болеют. Но лежат за государственный счет. А тем, кому реально нужна помощь, отказывают в ней. Разгрузить больницы можно за счет бессимптомных больных.
Нагрузка на больницы серьезная, но медпомощь оказывается всем неотложным больным. В Екатеринбурге количество коек – 6,5 тысяч. Под коронавирус перепрофилировано больше 1Ю5 тысяч из них. Другие предоставлены пациентам с диабетом, сердечными заболеваниями, онкологией, травмами и другим.
Про паллиативную помощь: у них забрали отделение, потому что в их здании раньше размещалось инфекционное отделение и там есть все коммуникации (например, кислородная проводка). Но им оказывается помощь: в поликлиниках созданы специальные кабинеты, налажен патронаж по участковому принципу.
Пациенты получают необходимый уход, обезболивание при помощи выездных бригад. После пандемии коронавируса работа отделения будет возобновлена.
Скоро у всех появятся средства защиты. Иначе придется сидеть домаФото: Алексей БУЛАТОВ
ПЬЕМ В МЕРУ
Ходят слухи, что запретят все-таки продажу алкоголя в майские праздники. Так ли это?
Нет, будет действовать запрет на продажу спиртного с 19 до 10 часов. В остальное время можно будет купить, но надо знать меру. Лучше провести выходные с родственниками на трезвую голову.
ИСТОЧНИК KP.RU
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