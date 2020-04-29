2020-04-29T18:56:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Кто заражает уральцев коронавирусом и отберут ли у людей право пить в праздники: отвечает губернатор Куйвашев

Губернатор Свердловской области 29 апреля снова ответил на вопросы уральцев
Лев ИСТОМИН
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Евгений Куйвашев вот уже месяц каждый день отвечает на вопросы уральцевЕвгений Куйвашев вот уже месяц каждый день отвечает на вопросы уральцевФото: Алексей БУЛАТОВ
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В предпоследний апрельский день губернатор Свердловской области снова пообщался с жителями региона. Вопросы порой повторяются. а порой и не требуют вмешательства главы региона. Однако Евгений Куйвашев продолжает на них отвечать.

Это важно для обратной связи и понимания: что сегодня действительно беспокоит уральцев.

ЭКО ОТЛОЖИЛИ

Семейная пара долго готовилась к ЭКО и недавно сдала все анализы. Но в период пандемии коронавируса программу ЭКО приостановили. Как быть?

Все отечественные и международные организации, которые занимаются репродуктивной медициной, не рекомендуют делать это сейчас из-за высоких рисков.

Поэтому все плановые визиты в медицинские учреждения отменены. Это касается и ЭКО.

Сегодня в Свердловской области 11 межмуниципальных кабинетов бесплодного брака. Там нужные для вступления в протокол ЭКО анализы проводятся за счет средств ОМС. Нужно обратиться туда после окончания периода самоизоляции.

Письма в 1945 год: известные уральцы прочитали строки для победителей Великой Отечественной войны

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КТО ЗАРАЖАЕТ УРАЛЬЦЕВ

Ежедневно растет число зараженных коронавирусом. Каковы способы заражения COVID-19?

Статистика растет по нескольким причинам: 1. Наращивание лабораторных мощностей, что позволяет охватить исследованиями больше уральцев. Теперь это 4 тысячи тестов в сутки. 2. Растет число бессимптомных больных, поэтому риски выросли.

Екатеринбург к масочному режиму почти готов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург к масочному режиму почти готовФото: Алексей БУЛАТОВ

По источникам заражения: сначала преобладали случаи завоза инфекции из других стран, теперь заражаются коронавирусом внутри региона.

Сегодня 60% новых заболевших – это те, кто контактировал с приехавшими людьми из других стран и регионов. Чаще всего это близкие родственники.

ВРЕМЕННО ЗАБРАЛИ ПАЛЛИАТИВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Мест в больницах для пациентов с коронавирусом не хватает. Многие люди с признаками заболевания болеют в легкой форме, либо и вовсе не болеют. Но лежат за государственный счет. А тем, кому реально нужна помощь, отказывают в ней. Разгрузить больницы можно за счет бессимптомных больных.

Нагрузка на больницы серьезная, но медпомощь оказывается всем неотложным больным. В Екатеринбурге количество коек – 6,5 тысяч. Под коронавирус перепрофилировано больше 1Ю5 тысяч из них. Другие предоставлены пациентам с диабетом, сердечными заболеваниями, онкологией, травмами и другим.

Про паллиативную помощь: у них забрали отделение, потому что в их здании раньше размещалось инфекционное отделение и там есть все коммуникации (например, кислородная проводка). Но им оказывается помощь: в поликлиниках созданы специальные кабинеты, налажен патронаж по участковому принципу.

Пациенты получают необходимый уход, обезболивание при помощи выездных бригад. После пандемии коронавируса работа отделения будет возобновлена.

Скоро у всех появятся средства защиты. Иначе придется сидеть дома Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скоро у всех появятся средства защиты. Иначе придется сидеть домаФото: Алексей БУЛАТОВ

ПЬЕМ В МЕРУ

Ходят слухи, что запретят все-таки продажу алкоголя в майские праздники. Так ли это?

Нет, будет действовать запрет на продажу спиртного с 19 до 10 часов. В остальное время можно будет купить, но надо знать меру. Лучше провести выходные с родственниками на трезвую голову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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