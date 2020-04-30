Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 30 апреля 2020 года: парад в воздухе и бесплатные маски для всех желающих

НОВЫЕ СЛУЧАИ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пациентов доставили в больницы уральской столицы из Екатеринбурга, Полевского, Артемовского, Первоуральска, Ревды, Нижнего Тагила, Арамили, Краснотурьинска и Каменска-Уральского. Также среди заразившихся есть жители других регионов России.

Таким образом, по состоянию на 29 апреля в Свердловской области с начала пандемии коронавируса подтверждено 629 случаев COVID-19.

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Состояние 23 пациентов – тяжелое, у 45 – средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

В Свердловской области будут выделять больше денег на лечение больных с коронавирусом, а также за наблюдением за контактными лицами. В первую очередь деньги будут расходовать на тяжелобольных пациентов, которые находятся в реанимации, а также нуждаются в аппаратах ИВЛ. На каждого больного будет выделено 380 тысяч рублей.

В самых сложных случаях сумма может быть увеличена до 900 тысяч рублей.

В Екатеринбурге ежедневно проводится тщательная дезинфекция в общественном транспортеФото: Алексей БУЛАТОВ

ЛЮДИ В МАСКАХ

С 1 по 11 мая 2020 года в Екатеринбурге и Свердловской области все дни будут нерабочими. На этот же период в регионе вводится масочный режим.

Теперь выходить на улицу можно будет только с использованием средств индивидуальной защиты. Речь о масках, либо респираторах. На работу можно будет выходить только со справкой от работодателя, образец которой есть в Instagram губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

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Передвигаться по региону на автобусе теперь можно только после предъявления паспорта. Жителям Екатеринбурга и Свердловской области можно будет ездить на дачи, однако, шашлыки и празднование в больших дружеских компаниях запрещено.

Кстати, 30 апреля с 10 до 14 часов маски бесплатно раздают на 19 точках Екатеринбурга и нескольких ближайших городов добровольцы фонда «Мы вместе».

Полный список адресов – по ссылке.

С 1 мая в транспорте - только в маскахФото: Алексей БУЛАТОВ

ПАРАД В ВОЗДУХЕ

Традиционный парад на 9 мая в Екатеринбурге и других городах страны пришлось перенести на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Однако в День победы в Екатеринбурге проведут авиапарад: над городом пролетит транспортная и бомбардировочная авиация, а также истребители.

Технику можно будет увидеть в небе в 11 часов утра 9 мая над проспектом Ленина. В районе площади 1905 года воздушные судна развернутся, построятся в новый боевой порядок, после чего направятся в сторону Верхней Пышмы.

Далее техника проследует на аэродромы дислокации в Каменск-Уральский, аэропорт Кольцово, а также в Шагол Челябинской области и Большое Савино в Пермском крае.

Авиационный парад посоветовали посмотреть из окон и с балконов, чтобы не нарушать режим самоизоляции. Также 9 мая жителям Екатеринбурга покажут традиционный салют: он пройдет сразу на двух площадках – в ЦПКиО и возле стадиона «Динамо».

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