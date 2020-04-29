2020-04-29T17:05:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Забрали из обсерватора: у пассажира рейса «Дубай-Екатеринбург» подтвердился коронавирус

Тесты у людей взяли на четвертый день прилета - 28 апреля
Юлия СТАЛИНА
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Тест подтвердился пока только у одного человека, рассказали в региональном оперштабе.Тест подтвердился пока только у одного человека, рассказали в региональном оперштабе.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Пассажира, который недавно прилетел в Екатеринбург из Дубая, забрали в больницу с подтвержденным диагнозом коронавирус. Пациент находился в обсерваторе за городом, на базе отдыха «Остров сокровищ».

- Вчера человека забрали на скорой. Это был один из пассажиров, который на самолете из Дубая прилетел, - рассказала жительница Екатеринбурга, которая тоже находится в обсерваторе.

Сейчас в «Острове Сокровищ» находятся 58 человек, прилетевших из Гоа, и еще 50 человек пассажиров рейса «Екатеринбург-Дабай». Все они должны провести две недели в изоляции. По словам очевидцев, тесты у них взяли на четвертый день прибытия – 28 апреля.

- Нам сказали, если результат будет положительный, то за нами приедут вечером в тот же день, - продолжает наша собеседница.

Тест подтвердился пока только у одного человека, рассказали в региональном оперштабе:

Лабораторно подтвержден один случай.Именно поэтому оперативным штабом принято решение об отправке соотечественников, прибывших из-за рубежа на 14-дневную изоляцию. Это позволяет своевременно выявлять заболевание, минимизировать риск распространения вируса и снизить нагрузку на систему здравоохранения региона, - заявили там.

Напомним, в обсерваторе люди будут находиться 14 дней после прилета. Им нельзя выходить на улицу и из комнат. Еду и необходимые вещи им приносят к номерам.

Число заболевших коронавирусом в Свердловской области достигло 629. 29 апреля COVID-19 нашли у 90 уральцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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