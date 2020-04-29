Тотальное ми-ми-ми: парочку пенсионеров на прогулке застукали за прыжками на батуте

Новости о коронавирусе всем порядком надоели, поэтому видео с пожилой парой, прыгающих на батуте, умилили соцсети. Героями ролика стали пенсионеры из Кургана. Кто-то из прохожих снял, как бабушка с дедушкой развлекались на уличном аттракционе и поделился этим в Instagram.

Сначала седовласый мужчина проверил батут на прочность, а потом пустил на него супругу. Но руку жены так и не отпускал. Вот это романтика.

- Да простят меня эти энергично-милые старичок со старушкой, которых я просто не смогла не заснять, рядом с Пушкинским! Сначала прыгал дедушка, видимо проверял прочность и надежность батута, потом пустил бабушку, стоял рядом и держал ее за руку, чтоб не ускакала далеко, - пишет девушка с ником marincha9161.

Бодрые пенсионеры сразу стали героями интернета. Видео распространяют в различных пабликах соцсети «Вконтакте» и Instagram.

Ну а все же в период самоизоляции стоит находиться дома, выходить на улицу только в крайней необходимости. Например, за продуктами, в аптеку или на прогулку с собакой.

marincha9161 В Кургане пожилая пара умилила прохожих

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