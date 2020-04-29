2020-04-29T15:12:44+03:00
Коронавирус Covid-19

«Приехал к родителям из Нижнего Новгорода»: нарушитель самоизоляции заразил коронавирусом 24 уральца

Жителям Свердловской области советуют проводить майские праздники на дачах
Олег ГАЛИМОВ
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По данным на 29 апреля, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 4282 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 4274 человека.По данным на 29 апреля, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 4282 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 4274 человека.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге приехавший из Нижнего Новгорода парень заразил коронавирусом 24 уральца. Об этом рассказал главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских.

- Соблюдение режима самоизоляции – лучший способ защититься от инфекции. Сегодня на заседании оперштаба разбирали пример: молодой человек приехал к родителям из Нижнего Новгорода, нарушил все возможные меры предосторожности. Результат – 24 человека заболели, - сказал Козловских.

Брифинг по итогам оперативного штаба по предупреждению и распространению коронавирусной инфекции от 29 апреля..

По словам специалиста, пик заболеваемости в регионе придется на середину мая. Сейчас свердловчанам необходимо соблюдать режим самоизоляции, а с 1 по 11 мая и масочный режим.

- На дачи ездить можно, но лишь с семьей, без посторонних, - отметил Дмитрий Коловских. – Лучше всего добираться на личном транспорте, если такой возможности нет, то хотя бы не в переполненном автобусе.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на Среднем Урале зафиксировано 629 случаев новой коронавирусной инфекции. Врачи оценивают состояние 23 госпитализированных как тяжелое, 45 – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное.

Общее количество пациентов, которых вылечили уральские врачи, достигло 115. В регионе зафиксирована одна смерть от COVID-19 – в Красноуфимске скончался 54-летний пациент с пневмонией.

Масочный режим будет действовать в регионе с 1 по 11 мая. Соответствующий указ уже подписал губернатор Куйвашев.

- Мы не можем допустить, чтобы эти выходные дни обернулись всплеском заболеваемости.Поэтому я установил дополнительные правила на этот период в рамках режима повышенной готовности, который продолжает действовать для борьбы с пандемией коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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