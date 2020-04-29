2020-04-29T15:32:53+03:00
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Где в Екатеринбурге раздают бесплатные маски: адреса

Волонтеры будут стоять у выходов всех станций метро
Юлия СТАЛИНА
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Волонтеры будут стоять у выходов всех станций метро.Волонтеры будут стоять у выходов всех станций метро.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 мая в Екатеринбурге и Свердловской области вводят масочный режим, но купить средство защиты по-прежнему не купить в аптеках. Спасают только предприниматели, которые шьют многоразовые маски. А теперь и волонтеры вышли на помощь свердловчанам и начали раздавать бесплатные многоразовые маски. Рассказываем, где их можно получить.

Добровольцы акции #МыВместе вышли на 19 точек в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Березовском, Первоуральске.

Маски выдают бесплатно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Маски выдают бесплатно.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В уральской столице добровольцы раздают маски у входов в железнодорожный и автовокзалы, в аэропорт, возле станций метро и остановочных комплексов. Всего сейчас в регионе работают более 3 тысяч волонтеров, - сообщили в оперштабе Свердловской области.

Волонтеры раздают бесплатные маски в Екатеринбурге.

Раздавать маски будут 29 апреля до 18:00, 30 апреля с 10:00 до 14:00.

Публикуем адреса:

Станция метро «Уралмаш»

Станция метро «Уральская»

Станция метро «1905 года»

Станция метро «Геологическая»

Станция метро «Чкаловская»

Станция метро «Ботаническая»

Станция метро «Проспект Космонавтов»

Станция метро «Динамо»

Железнодорожный вокзал «Екатеринбург – Пассажирский» ул. Вокзальная, 22

Автовокзал «Екатеринбург Северный», ул. Вокзальная, 15А

Автовокзал «Южный» г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 145

Автостанция, г. Березовский г. Березовский, ул. Строителей, 9А

Автовокзал, г. Верхняя Пышма ул. Огнеупорщиков, 2

Автовокзал, г. Первоуральск Московское шоссе, с7

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ИСТОЧНИК KP.RU

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