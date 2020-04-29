2020-04-29T14:16:04+03:00
Общество

Авиапарад в Екатеринбурге на 9 мая 2020: где посмотреть и что покажут

Где посмотреть авиапарад в Екатеринбурге и что на нем покажут
Данил СВЕЧКОВ
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Подобные авиапарады уже проводились в Екатеринбурге.Подобные авиапарады уже проводились в Екатеринбурге.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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9 мая в девяти городах Центрального военного округа пройдут авиапарады, в которых примут участие 84 воздушных судна. При этом самый большой состоится в Екатеринбурге. Здесь над столицей Урала пролетит транспортная и бомбардировочная авиация. Также можно будет увидеть истребители.

- В 11.00 они полетят вдоль проспекта Ленина, - рассказывает Евгений Поплавский, заместитель командующего войсками ЦВО. - После площади 1905 года они сделают разворот, построятся в новый боевой порядок и направятся к Верхней Пышме, над которой также пролетят. Потом вернутся на аэродромы в Каменске-Уральском, Шагол (Челябинская область, - Ред.), Кольцово и Большое Савино (Пермский край, - Ред.)

Чтобы посмотреть пролет военной техники и не нарушать режим самоизоляции, военнослужащие рекомендуют прильнуть к окнам своей квартиры или же выйти на балкон, если таковой имеется.

- Увидят все, так как пролетать авиация будет на большой высоте - выше башни Исеть, - добавляет Евгений Поплавский. - Также в Екатеринбурге пройдут тренировки авиапарада. Они состоятся 5 и 7 мая в 11.00.

Звено Су-24 над Екатеринбургом во время одного из прошлых парадов Победы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Звено Су-24 над Екатеринбургом во время одного из прошлых парадов Победы.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Добавим, что из окна можно будет увидеть не только военную авиацию. По центральным улицам города 9 мая проедет историческая автоколонна, изображающая ключевые моменты Великой Отечественной войны.

- Автоколонна посетит три района города. В ней будет бронетехника с копией знамени Победы, а также 11 подвижных платформ, - говорит Евгений Поплавский. - На платформах будут выступать артисты ансамбля песни и пляски ЦВО.

Салют, кстати, тоже можно будет увидеть из окна. Состоится он в 22.30, как обычно. А вот место, откуда его будут запускать, пока точно не известно.

- Планируем две площадки - парк Маяковского и стадион Динамо, - говорит Евгений Поплавский. - Там где власти города разрешат проведение, там мы и подготовим расчеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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