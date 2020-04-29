2020-04-29T13:37:10+03:00
Общество

АО «Екатеринбургэнергосбыт» отмечает снижение уровня оплат за электроэнергию

Специалисты компании фиксируют снижение оплат за потребленную электроэнергию по всем группам клиентов, самое большое отклонение наблюдается среди управляющих компаний и населения
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В соответствии с постановлением Правительства России штрафы за просрочку коммунальных платежей приостановленыВ соответствии с постановлением Правительства России штрафы за просрочку коммунальных платежей приостановлены
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В настоящее время в сложных экономических условиях находятся все участники рынка как поставщики, так и потребители услуг. Чтобы сохранить баланс, важно для каждой из сторон продолжать выполнять свои обязательства.

В данной ситуации необходимо помнить, что приостановка до 1 января 2021 года взысканий неустойки (штрафа, пени) в случае несвоевременных и (или) внесенных не в полном размере оплат за жилое помещение и коммунальные услуги позволяет клиентам совершать оплату в посильном размере и в удобные сроки без применения штрафных санкций, но не отменяет обязательств по оплате потребленной электроэнергии.

В то же время стоит обратить внимание, что пеня это лишь небольшой процент, который начисляется на основной долг за коммунальные услуги. Таким образом, основная часть задолженности формируется при отсутствии оплаты за потребленные ресурсы и ежемесячно увеличивается.

Для предотвращения критического размера задолженности и во избежание связанных с этим негативных последствий специалисты компании рекомендуют клиентам ежемесячно производить оплату потребленной электроэнергии в удобные сроки и в посильном размере. Для совершения оплаты можно использовать дистанционные способы, представленные на сайте компании, или воспользоваться банковскими приложениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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