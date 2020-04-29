Безопасность и уют: покупаем угощения к чаю на неделю вперед

Ходить в магазин каждый день стало небезопасно, поэтому люди стараются закупать продукты впрок и выходить на улицу как можно реже. А чтобы чувствовать себя комфортно дома, не нужно отказывать себе в маленьких повседневных радостях. Например, можно устраивать душевные чаепития с семьей. «Комсомольская правда» задала несколько вопросов начальнику производства «Реж Хлеб» Оксане Васеневой и выяснила, как на производстве заботятся о безопасности потребителей и какие продукты хлебокомбината можно хранить дольше.

Безопасность сотрудников и потребителей

На АО «Ржевской Хлебокомбинат» внедрены системы HASP и ISO-22000, в соответствии с которыми проводится входной контроль и санитарные обработки. На проходной у сотрудников замеряют температуру и проверяют внешние признаки заболеваний. Работники, не прошедшие входной контроль, отправляются в ЦРБ, за последние недели выявили около двух десятков таких случаев, но у всех подтвердилась обычная простуда. На предприятии стоят диспенсеры с антисептической жидкостью для обработки рук и антибактериальное мыло. Весь въезжающий и выезжающий транспорт обрабатывается.

Преимущества и сложности во время карантина

Так как общепит и булочные закрыты, объемы продаж индустриальных производителей немножко подросли. Сложности возникают с поставкой муки. Мукомолы утверждают, что цены на зерно подскочили и случаются перебои с наличием муки у поставщиков, некоторые прекратили отгрузки. Остальное сырье тоже растет в цене, но с ним перебоев нет.

Доставка продукции осуществляется в прежнем графике, но с поправками на дополнительные сан6итарные меры. Были накладки с отдельными сотрудниками доставки, которые не восприняли в серьез новые санитарные требования. Спасибо неравнодушным гражданам, которые звонили по телефонам, указанным на машинах, и сообщали о нарушениях.

Что купить домой на «карантинное чаепитие»

«Реж Хлеб» выпускает продукцию коротких сроков хранения, потому что стратегия нашего предприятия состоит в выпуске максимально натуральных продуктов, без улучшителей и химических добавок. Для домашних посиделок подойдут кексы «Свердловский» и «Уфимский». Отличный вкус и аромат «Свердловского» кекса достигается увеличенным количеством изюма и ½ чайной ложки настоящего портвейна. Творожное печенье, в котором треть массы составляет натуральный творог, тоже подойдет отлично. И конечно печенье «Джемка», которое похоже на «Курабье», но по вкусу и ощущениям каждая из них, как отдельный десерт.

Так как в кексах нет химии, они хранятся всего неделю. Творожное печенье за счет сахара хранится 14 дней, а «Джемка» - 30 дней. Поэтому угощения к чаю можно смело покупать на неделю вперед и не выходить в магазин каждый день. Также можно закупить сухарики из «Бородинского» и «Крестьянского» хлеба. Сам хлеб, произведенный без улучшителей, консервантов и химических добавок, продлевающих срок хранения, в упаковке хранится всего трое суток. Это не так много, но наши потребители могут быть уверены, что он натуральный.