2020-04-29T12:56:00+03:00
Общество

Безопасность и уют: покупаем угощения к чаю на неделю вперед

Начальник производства «Реж Хлеб» рассказала «Комсомолке» о санитарных мерах на производстве и сроках хранения продукции
Поделиться:
Начальник производства «Реж Хлеб» Оксана Васенева. Фото: «Реж Хлеб»Начальник производства «Реж Хлеб» Оксана Васенева. Фото: «Реж Хлеб»
Изменить размер текста:

Ходить в магазин каждый день стало небезопасно, поэтому люди стараются закупать продукты впрок и выходить на улицу как можно реже. А чтобы чувствовать себя комфортно дома, не нужно отказывать себе в маленьких повседневных радостях. Например, можно устраивать душевные чаепития с семьей. «Комсомольская правда» задала несколько вопросов начальнику производства «Реж Хлеб» Оксане Васеневой и выяснила, как на производстве заботятся о безопасности потребителей и какие продукты хлебокомбината можно хранить дольше.

Безопасность сотрудников и потребителей

На АО «Ржевской Хлебокомбинат» внедрены системы HASP и ISO-22000, в соответствии с которыми проводится входной контроль и санитарные обработки. На проходной у сотрудников замеряют температуру и проверяют внешние признаки заболеваний. Работники, не прошедшие входной контроль, отправляются в ЦРБ, за последние недели выявили около двух десятков таких случаев, но у всех подтвердилась обычная простуда. На предприятии стоят диспенсеры с антисептической жидкостью для обработки рук и антибактериальное мыло. Весь въезжающий и выезжающий транспорт обрабатывается.

Преимущества и сложности во время карантина

Так как общепит и булочные закрыты, объемы продаж индустриальных производителей немножко подросли. Сложности возникают с поставкой муки. Мукомолы утверждают, что цены на зерно подскочили и случаются перебои с наличием муки у поставщиков, некоторые прекратили отгрузки. Остальное сырье тоже растет в цене, но с ним перебоев нет.

Доставка продукции осуществляется в прежнем графике, но с поправками на дополнительные сан6итарные меры. Были накладки с отдельными сотрудниками доставки, которые не восприняли в серьез новые санитарные требования. Спасибо неравнодушным гражданам, которые звонили по телефонам, указанным на машинах, и сообщали о нарушениях.

Что купить домой на «карантинное чаепитие»

«Реж Хлеб» выпускает продукцию коротких сроков хранения, потому что стратегия нашего предприятия состоит в выпуске максимально натуральных продуктов, без улучшителей и химических добавок. Для домашних посиделок подойдут кексы «Свердловский» и «Уфимский». Отличный вкус и аромат «Свердловского» кекса достигается увеличенным количеством изюма и ½ чайной ложки настоящего портвейна. Творожное печенье, в котором треть массы составляет натуральный творог, тоже подойдет отлично. И конечно печенье «Джемка», которое похоже на «Курабье», но по вкусу и ощущениям каждая из них, как отдельный десерт.

Так как в кексах нет химии, они хранятся всего неделю. Творожное печенье за счет сахара хранится 14 дней, а «Джемка» - 30 дней. Поэтому угощения к чаю можно смело покупать на неделю вперед и не выходить в магазин каждый день. Также можно закупить сухарики из «Бородинского» и «Крестьянского» хлеба. Сам хлеб, произведенный без улучшителей, консервантов и химических добавок, продлевающих срок хранения, в упаковке хранится всего трое суток. Это не так много, но наши потребители могут быть уверены, что он натуральный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
АО «Екатеринбургэнергосбыт» отмечает снижение уровня оплат за электроэнергию
Специалисты компании фиксируют снижение оплат за потребленную электроэнергию по всем группам клиентов, самое большое отклонение наблюдается среди управляющих компаний и населения
«Задача – не допустить нагрузки на больницы»: как организовано безопасное производство в период пандемии
С начала пандемии коронавируса ЕВРАЗ выделил более 300 млн рублей на обеспечение безопасных условий труда, поддержку медицинских и дошкольных учреждений в Свердловской и Кемеровской областях, Москве и Туле
Новости 24
«Из окна, с балкона»: военные рассказали, как посмотреть салют в День Победы 2020 в Екатеринбурге
В Екатеринбурге южанина отправили под суд за убийство собутыльника
«Увидят все»: в День Победы 2020 над Екатеринбургом пройдет авиапарад - пролетят истребители и бомбардировщики
Свердловчанам, работающим вахтами из-за коронавируса, пообещали премии
ВТБ предупреждает об активизации «мошенников-домушников»
«Звучит как каламбур»: «Дом печати» в Екатеринбурге хотят закрыть раньше срока
В Сочи задержали таксиста из Екатеринбурга, который торговал наркотиками
Как будут работать отделения ГИБДД в майские праздники в Свердловской области
Жителям Екатеринбурга в преддверии масочного режима начали раздавать маски
На самоизоляции абоненты Tele2 читают книги о браке и классику
За сутки на Урале вылечились от коронавируса еще семь человек
СвЖД расширила возможности услуги экспресс-доставки посылок по системе «от вокзала к вокзалу»
На Урал прибыли 100 аппаратов ИВЛ для больниц Екатеринбурга и Нижнего Тагила
Уральские почтовики из-за самоизоляции продлили сроки хранения посылок
На Урале мэрию через суд заставили починить разбитую дорогу
На стадионе «Екатеринбург Арена» фанатов отгородят стальной клеткой
Глава СКР Бастрыкин раскритиковал работу свердловских следователей
Свердловским больницам увеличили бюджет для лечения больных с COVID-19
На Урале приставы на месяц закрыли ларек с шаурмой, который работал на самоизоляции
Состояние тяжелое: в Екатеринбурге живодеры расстреляли рыжего котика
В Екатеринбурге у трех врачей скорой помощи обнаружили коронавирус
Дома в шапочке и мантии: УрФУ впервые в России проведет онлайн-выпускной
На Урал приземлился четвертый борт с масками для медиков, закупленными бизнесменом Алтушкиным
«Это профилактическая мера»: мэр Екатеринбурга ответил на предостережение Генпрокуратуры РФ
Уралец обиделся на подругу за то, что она выгнала его на улицу, и поджег ее дом