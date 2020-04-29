2020-04-29T12:39:54+03:00
Общество

«Задача – не допустить нагрузки на больницы»: как организовано безопасное производство в период пандемии

С начала пандемии коронавируса ЕВРАЗ выделил более 300 млн рублей на обеспечение безопасных условий труда, поддержку медицинских и дошкольных учреждений в Свердловской и Кемеровской областях, Москве и Туле
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Обработка автобусов из ранцевых распылителей. Фото: Елена ЯРКИНАОбработка автобусов из ранцевых распылителей. Фото: Елена ЯРКИНА
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Пока большинство жителей Свердловской области сидит дома, в регионе продолжают работу непрерывные производства. Предприятия ЕВРАЗа в Качканаре и Нижнем Тагиле ответственно подходят к организации рабочего процесса в это время. Руководство и сотрудники прекрасно понимают, что лучший метод помочь врачам региона – не допустить нагрузки на больницы и беречь свое здоровье.

- На ЕВРАЗ НТМК людям выдали респираторы, ввели дополнительные рейсы автобусов, начали в столовых раздавать еду в контейнерах. И это правильно. Ведь у нас нет возможности остановить непрерывное производство, да это и не нужно. Но мы можем обезопасить наших работников разными методами, – прокомментировал ситуацию Владимир Радаев, председатель профкома ЕВРАЗ НТМК.

Вирус не пройдет

На металлургическом комбинате в Тагиле действительно принят целый комплекс мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. На проходных установлено 7 тепловизоров, в здравпункты и на проходные выдано 60 пирометров для контроля температуры. В местах общего пользования размещены дополнительные емкости с антисептиком и средствами дезинфекции, проводится регулярная санобработка столовых и административно-бытовых помещений. Такие же меры и на ГОКе в Качканаре.

Часть офисных сотрудников перевели на удаленную работу. Для этого предприятия закупили новые ноутбуки, дополнительное оборудование и программное обеспечение, позволяющее эффективно и безопасно работать из дома. Все совещания проводятся удаленно с помощью эффективных систем конференц- и видеосвязи, а сменно-встречные собрания проводятся в усеченном режиме или вообще отменены. Также для домашнего использования сотрудникам выдано по 4 респиратора, а сейчас выдают маски в корпоративных автобусах.

Для сбора информации о состоянии сотрудников в отпуске или на больничном создан специальный колл-центр, работает горячая линия «Антивирус». Сотрудники, вернувшиеся из-за пределов Свердловской области, находятся на карантине, а сотрудники старше 65-лет отправлены на карантин или на больничный лист

На ЕВРАЗ НТМК оборудованы два кабинета для отбора проб на COVID-19, также тестирование ведется в медсанчасти Качканара. Анализ проб проводит сертифицированная лаборатория в Екатеринбурге. В первую очередь на тестирование были отправлены руководители подразделений, которые общаются с людьми, работники столовых, водители, уборщицы. На 27 апреля положительных результатов выявлено не было.

На проходных температуру измеряют пирометрами. Фото: Елена ЯРКИНА

На проходных температуру измеряют пирометрами. Фото: Елена ЯРКИНА

Безопасность по дороге на работу

Для обработки транспорта, остановочных комплексов и мест массового передвижения людей в Дивизионе «Урал» приобрели 100 ранцевых распылителей: 90 будут использовать на ЕВРАЗ НТМК, 10 – на ЕВРАЗ КГОК.

Никита Ломакин до недавнего времени работал электриком в автотранспортном цехе ЕВРАЗ НТМК. Сейчас он входит в бригаду звена санитарной обработки подразделения. Вместе с напарником они обрабатывают автобусы от вирусов и бактерий.

– Главный наш помощник – ранцевый распылитель. Он состоит из 16-литровой канистры, шланга и лейки-распылителя. Заливаем в ранец раствор, надеваем конструкцию на спину и отправляемся обрабатывать автобус, – рассказывает Никита.

Таких ранцев в автотранспортном цехе два, и за смену бригада успевает обработать до 40 автобусов. С помощью лейки орошают весь салон, раствором обрабатывают поручни, двери и сиденья.

Помимо обработки для безопасной доставки сотрудников к месту работы введены дополнительные рейсы автобусов. Все сотрудники во время передвижения обязаны надевать маски - их выдают бесплатно.

Обед по расписанию

Для того чтобы свести к минимуму риск заражения работников предприятий в обеденное время, производственные столовые перешли на одноразовую посуду, а вся еда выдается герметично упакованной. Возле раковин установили дозаторы с антисептиком, нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции, зону раздачи прикрыли прозрачными экранами.

Салаты упакованы как в супермаркетах, супы тоже в закрытых крышкой тарелках, вторые блюда раскладывают в контейнеры с крышками. Из напитков либо сок в коробке, либо чай, кофе в пакетиках. Кипяток в чайнике-термосе, рядом одноразовые кружки и столовые приборы, влажные салфетки.

Выдача респираторов в КЦ1. Фото: Елена ЯРКИНА

Выдача респираторов в КЦ1. Фото: Елена ЯРКИНА

Помощь врачам

Для медиков Нижнего Тагила и Качканара ЕВРАЗ направил 22,5 млн рублей на приобретение средств индивидуальной защиты

- Нас волнует безопасность врачей в условиях распространения коронавирусной инфекции, поэтому мы хотим защитить наших медиков от опасности заражения, - отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона «Урал» Денис Новоженов. - В свою очередь, на комбинатах компании принимаются строгие меры, чтобы не допустить заболеваний сотрудников и увеличения нагрузки на больницы.

Благодаря ЕВРАЗу, больницам Нижнего Тагила и Качканара передано: - 500 000 защитных масок;

- 150 000 пар одноразовых перчаток;

- 10 тонн дезинфицирующего раствора;

- 85 пирометров для бесконтактного измерения температуры

- 3 000 защитных очков

- 3 000 одноразовых защитных костюмов.

Четверть всего закупленного будет направлено в центральную городскую больницу Качканара, остальное - распределено в медицинские и социальные учреждения Нижнего Тагила.

«Я благодарен ЕВРАЗу за помощь городу в борьбе с COVID-19, - сказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. - Мы сделаем все возможное, чтобы не допустить распространения вируса в городе и обезопасить людей. Мы распределим средства защиты не только медикам, но и полиции, детским садам, сотрудникам Роспотребнадзора, волонтерам ».

Благодарность также выразил глава Качканара Андрей Ярославцев:

- В Качканаре еще нет ни одного официально подтвержденного заболевшего, но нам важно быть готовым к различным развитиям ситуации, поэтому сегодня очень важна и актуальна помощь и защита самих медиков, - уверен глава города.

А мы напоминаем нашим читателям, что вы тоже можете помочь врачам бороться с распространением вируса, просто оставаясь дома и минимизировав социальные контакты. Чем ответственнее мы подойдем к мерам предосторожности сейчас, тем быстрее наша жизнь вернется в привычный ритм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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