2020-04-29T12:01:34+03:00
Общество

«Мощность увеличат до 10 миллионов штук в месяц»: на Урале начала работать первая линия по производству медицинских масок

На этой неделе ожидается доставка второго такого оборудования
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Фото: пресс-служба Фонда святой ЕкатериныФото: пресс-служба Фонда святой Екатерины
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В конце прошлой недели, 24 апреля, в Екатеринбург доставили две линии по производству медицинских масок. Одна из них была закуплена главой «Сима-ленда» Андреем Симановским. Ее смонтировали на площадке завода «Медсинтез» в Новоуральске. Мощностью нового производства составляет больше пяти миллионов масок в месяц.

- Ожидается, что уже на этой неделе в регион прибудет еще одна линия, которая будет также работать на «Медсинтезе», увеличив производство масок до 10 миллионов штук в месяц. Предполагается, что, прежде всего, продукция будет поступать в медицинские и социальные учреждения региона, - рассказали в пресс-службе Фонда святой Екатерины. – Стоит отметить, что проект был реализован совместно с главной завода и депутатом Госдумы РФ Александром Петровым.

Линии по производству медицинских масок прибыли в Екатеринбург.Две установки – одна для Свердловской области, другая для Челябинской области – приобретены основателем и владельцем компании «Сима-ленд» Андреем Симановским и председателем совета директоров РМК Игорем Алтушкиным. Мощность оборудования – 5 миллионов масок в месяц.

Вторая линия, приобретенная на средства главы РМК Игоря Алтушкина, будет смонтирована и вскоре начнет работу на территории Челябинской области.

Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Напомним, что в апреле в Екатеринбург из Китая прибыли четыре спецборта с гуманитарным грузом для медиков. Сегодня в столицу Урала прилетел последний рейс, который привез 21 тонну защитных масок, перчаток и костюмов. Общий объем всего груза – около 1 000 кубометров, а вес – свыше 100 тонн. Кроме того, в ближайшее время в Екатеринбург транзитным рейсом прибудут 110 тысяч экспресс-тестов на коронавирус. Они помогут оперативно выявить тех, кто уже перенес COVID-19, а также определить зараженных. Гуманитарный груз был поровну распределен между больницами Свердловской и Челябинской областей.

Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Расходы по его доставке взял на себя глава РМК Игорь Алтушкин, а бизнесмен Андрей Симановский обеспечил транспортировку. Кстати, изначально груз не хотели пропускать таможенные службы – они требовали заплатить налоги и сборы в размере 30% от стоимости товара. В дело пришлось вмешаться полпреду по УрФО Николаю Цуканову.

Кроме того, по заявке региональных властей РМК и УГМК дополнительно закупили 100 аппаратов ИВЛ, стоимостью 3,3 миллиона долларов. В начале мая на Урал их доставит дополнительный, пятый авиарейс. Оборудование также поделят между Свердловской и Челябинской областями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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