Воспитателям Екатеринбурга, работающим в дежурных группах, пообещали премии: какого размера они будут

Глава Екатеринбурга Александр Висконсинский пообещал премии всем воспитателям, которые во время самоизоляции продолжают работать в дежурных группах детских садов. Выплаты будут производиться при поддержке Министерства образования и молодежной политики Свердловской области.

- Те сотрудники, которые работают в дошкольных организациях во время ограничительных мероприятий, введенных на территории уральской столицы, с мая начнут получать денежное поощрение. Надбавка составит примерно одну треть от средней зарплаты сотрудника детского сада, - уточнили в Департаменте образования администрации Екатеринбурга.

Напомним, что из-за режима самоизоляции работать детским садам, как и школам и вузам, запрещено. Однако если вторые и третьи переведены на дистанционный режим обучения, то первым несколько тяжелее. у них открыты только специальные дежурные группы для детей, чьи родители вынуждены работать. На сегодняшний день в Екатеринбурге они работают в 29 садах. Их посещают 1 200 детей в 104 группах, работают в них 336 сотрудников.

- Сотрудники детских садов - а эта задача ложится на медицинских работников, должны организовать проверку каждого ребенка. Этот вызов [вспышка коронавируса – прим.ред.] дает нам возможность использовать новые технологии, новые способы организации работы. Думаю, что наша система образования с этим вызовом справится, - рассказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, когда дежурные группы только начинали свою работу.

В Свердловской области официально зарегистрировано 629 случаев заражения коронавирусом - за сутки диагноз подтвердился еще у 90 человек. Новыми заболевшими стали жители Екатеринбурга, Артемовского, Полевского, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Нижнего Тагила, Арамиля. Кроме того, среди них - семь человек из других регионов России. За все время медикам удалось поставить на ноги 115 человек.

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