Хватит ли интернета на всех, когда он нужен всем и сразу?

В самоизоляции многие люди буквально перевели свою жизнь в режим онлайн. Но продолжать работать, учиться, общаться с близкими возможно только при наличии надежного доступа в интернет. Хватит ли качественной связи на всех, когда в сети одновременно и почти круглосуточно в разы больше людей, чем обычно?

По словам директора управления по работе с клиентами оператора связи «Планета» Александра Бочегова, действительно наблюдается рост потребления интернет-трафика — в «Планете» на 29%. Если оператор заранее учитывает возможное увеличение нагрузки и готов к этому, то клиенты по-прежнему получают услуги в неизменном качестве в режиме 24/7.

Во многом готовность операторов к подобному развитию событий определяет умение гибко управлять трафиком. Сейчас это особенно важно. Не все магистральные операторы оказались готовы к росту потребления, поэтому на их сетях чаще возникают участки, на которых потребности в пропускной способности превышают их возможности.

- Представьте, что едете на автомобиле в другой город через полстраны. Проехали региональные трассы, а на федеральной - движение затруднено из-за огромного числа машин, которые одновременно едут в одном направлении, - объясняет Александр Бочегов. - Похожее происходит и с интернетом, когда трафик возрастает: в какой-то момент у пользователей скорость доступа к некоторым ресурсам может уменьшаться из-за перегруженности магистральных каналов.

«Планета» многие годы целенаправленно выстраивает процессы точечного управления трафиком. Фото предоставлено пресс-службой провайдера «Планета»

«Планета» многие годы целенаправленно выстраивает процессы не просто гибкого, а буквально точечного управления трафиком. На случай подобных «пробок» у нее есть варианты запасных обходные путей, которые позволяют выстраивать маршруты таким образом, чтобы избегать особо загруженных участков. Поэтому у пользователей несмотря ни на что есть стабильный доступ к востребованным сервисам, будь то онлайн-игра, видеоконференция или онлайн-кинотеатр.

Также важно, каким резервом обладает сеть оператора связи. У «Планеты» она спроектирована и построена так, что запас прочности всегда неизменен и составляет 50%. При таком показателе рост потребления интернет-трафика не страшен.

- Наши бизнес-процессы годами оттачиваются как раз для того, чтобы такие ситуации, как сейчас, не становились для «Планеты» форс-мажором, - поясняет Александр Бочегов. - Мы хотим, чтобы стабильный, высокоскоростной интернет был для наших клиентов, как воздух. Никто не задумывается, когда дышит: будет воздух завтра или нет. Он просто есть и все. Так же с нашим интернетом.

В режиме самоизоляции потребность в домашнем интернете ощутили и те, кому раньше было достаточно мобильного. Поэтому желающих подключиться с каждым днем становится все больше, благо для этого никуда не нужно ходить: подать заявку на подключение к «Планете» можно по телефону или через сайт.

Если вдуматься, у сложившейся ситуации есть и плюсы. Мы делаем то, на что в обычных условиях у нас не хватало времени и желания: осваиваем онлайн-инструменты для работы, можем другими глазами взглянуть на организацию времени всей семьи дома. Главное, выбирайте такого оператора, который обеспечит вам надежную бесперебойную связь в самые необходимые моменты вашей жизни.