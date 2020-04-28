Сначала проверят врачей и больных пневмонией: в Екатеринбург привезли тесты на антитела к COVID-19

В Екатеринбург привезли несколько комплектов тестов на антитела к COVID-19. Об этом сегодня на заседании Гордумы сообщил заместитель мэра по вопросам соцполитики Дмитрий Баранов. Он отметил, что пока что это пробные экземпляры, которые пройдут тестирование. После чего, если результат будет положительным, их запустят в массовое производство.

Эти тесты позволят выявить факт перенесенного заболевания по наличию в крови антител – даже когда человек переболел бессимптомно.

- У нас поступило несколько комплектов. Сейчас мы ведем работу в этом направлении в одной из больниц города. Пока это не совсем сертифицированный момент, - рассказал Баранов. – Мы будем исследовать на антитела прежде всего тяжело болеющих пневмонией и врачей. По мере поступления этих комплектов мы сделаем все, чтобы определить, кто из врачей защищен, а кто подвержен опасности заражения. После этого сделаем переустановки – кто может работать в, так называемых, «грязных зонах».

Более подробно о новой системе расскажут позже – как только появится возможность запустить массовое тестирование врачей.

Сегодня мы рассказывали, что в Свердловской области заражено 11 медиков – информацию подтвердил региональный оперштаб. В регионе на карантин закрыты восемь больниц – большая часть из них находятся в Екатеринбурге.

В области на сегодняшний день официально зарегистрировано 454 случая заражения коронавирусом. При этом за все время медикам удалось вылечить 97 человек.