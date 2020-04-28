2020-04-28T10:32:59+03:00
Общество

Сначала проверят врачей и больных пневмонией: в Екатеринбург привезли тесты на антитела к COVID-19

Пока что это пробная партия, которая, в случае успеха, будет запущена в массовое производство
Мария Трапезникова
Поделиться:
В Екатеринбург привезли тесты на антитела к коронавирусуВ Екатеринбург привезли тесты на антитела к коронавирусуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбург привезли несколько комплектов тестов на антитела к COVID-19. Об этом сегодня на заседании Гордумы сообщил заместитель мэра по вопросам соцполитики Дмитрий Баранов. Он отметил, что пока что это пробные экземпляры, которые пройдут тестирование. После чего, если результат будет положительным, их запустят в массовое производство.

Эти тесты позволят выявить факт перенесенного заболевания по наличию в крови антител – даже когда человек переболел бессимптомно.

- У нас поступило несколько комплектов. Сейчас мы ведем работу в этом направлении в одной из больниц города. Пока это не совсем сертифицированный момент, - рассказал Баранов. – Мы будем исследовать на антитела прежде всего тяжело болеющих пневмонией и врачей. По мере поступления этих комплектов мы сделаем все, чтобы определить, кто из врачей защищен, а кто подвержен опасности заражения. После этого сделаем переустановки – кто может работать в, так называемых, «грязных зонах».

Более подробно о новой системе расскажут позже – как только появится возможность запустить массовое тестирование врачей.

Сегодня мы рассказывали, что в Свердловской области заражено 11 медиков – информацию подтвердил региональный оперштаб. В регионе на карантин закрыты восемь больниц – большая часть из них находятся в Екатеринбурге.

В области на сегодняшний день официально зарегистрировано 454 случая заражения коронавирусом. При этом за все время медикам удалось вылечить 97 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Посадка баклажан в марте 2021 по лунному календарю
Семена баклажанов на рассаду дачники традиционно высевают во второй половине февраля, а некоторые и того раньше. Однако эти сроки подходят не всем сортам, скороспелые лучше сеять в марте. Какие же благоприятные дни по лунному календарю для посадки баклажа
Новости 24
Акция «Георгиевская ленточка» пройдет на Урале в онлайн-формате
Дыхательная медитация по веб-камере: на Урале разработали программу реабилитации для переболевших COVID-19
На «майские» праздники по всей Свердловской области хотят запретить жарить шашлыки
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» проведут антикризисный конкурс среди лидеров социального предпринимательства
Пожертвовать может каждый: в супермаркетах Екатеринбурга установят боксы для сбора продуктов
На СвЖД стартовала акция в честь уральцев, ушедших на фронт с вокзала Екатеринбург
Нарушителей самоизоляции в Свердловской области оштрафовали на 22 500 рублей
Свердловские медики вылечили от коронавируса еще 11 человек
ВТБ и компания РОЛЬФ провели первую в России онлайн-сделку с автокредитом
Свердловских водителей попросили не садиться за руль уставшими или больными
Состояли на учете у психиатра и невропатолога: на Урале у 12 водителей забрали права
Видели на Урале: следователи ищут подростка из Тверской области с красной родинкой над бровью
Больше никаких бумажек в ящике: уральцы смогут получать уведомления о пришедшей посылке по СМС
Приставы лишили на две недели жителей Екатеринбурга «Веры»
Уральские военные обработали от коронавируса 34 интерната для детей и пенсионеров
Юрист переписал помещение в центре Екатеринбурга на родственника и украл 40 миллионов
Ко Дню Победы в Нижнем Тагиле высадят цветы за три миллиона
Пробит бензобак: в Екатеринбурге фура протаранила трамвай
У пяти свердловчан зафиксирован клещевой энцефалит
В Росавиации рассказали, когда привезут домой уральцев, застрявших в Таджикистане из-за коронавируса
Тушили шесть бригад: на Урале вспыхнул заброшенный двухэтажный дом
ВТБ Лизинг предложил способы оптимизации затрат бизнеса в условиях коронавируса
В Свердловской области ищут мужчину без глаза и с татуировками на ступнях
Главный санврач Свердловской области: пик заражения коронавирусом еще не пройден
ВТБ и «Этажи» провели рекордное число ипотечных сделок
На Серовском тракте водитель Mercedes потерял управление и улетел в кювет
Свердловский губернатор посоветовал уральцам провести летний отпуск дома