2020-04-28T11:55:44+03:00
Дом. Семья

В зоопарке Екатеринбурга родились четыре лисенка

Малыши уже активно изучают окружающий мир. А мы пока посмотрим на милых пушистиков на фото и видео
Юлия СТАЛИНА
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Четыре лисенка появились у самца Тюльпана и самки Лизаветы. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка.Четыре лисенка появились у самца Тюльпана и самки Лизаветы. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка.
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В Екатеринбургском зоопарке пушистое пополнение. Недавно в зверинце родилось четыре лисенка. Любопытные мордашки уже во всю бегают по вольеру и изучают новые запахи и звуки.

- Четыре лисёнка, родившиеся у пары Лизаветы и Тюльпана, начинают покидать надёжное, но наскучившее за месяц укрытие, и с большим интересом взирают на открывающийся новый мир, - рассказывает Екатерина Уварова, пресс-секретарь Екатеринбургского зоопарка.

Малыши активно изучают окружающий мир. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка.

Малыши активно изучают окружающий мир. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка.

Озорные пушистики находятся вместе с мамой и папой в вольере комплекса «Хищники Северных широт». Пока лисят охраняют родители. Самец Тюльпан не выпускает из виду даже сотрудников

- Лисы — очень хорошие родители. Самцы принимают активное участие в воспитании потомства, и даже заботятся о подругах ещё до появления малышей. После рождения мать полтора месяца кормит лисят молоком, а затем оба родителя постепенно приучают детёнышей к охоте и самостоятельному добыванию пищи, - добавили в зоопарке.

В зоопарке Екатеринбурга родились лисята.Видео: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

В природе беременность у лисиц длится примерно два месяца. В выводке может быть от 4—6 до 12—13 щенков!

Увидеть малышей пока нельзя, так как Екатеринбургский зоопарк закрыт для посетителей на время карантина в Свердловской области. Пока сотрудники зверинца делся няшными фото и видео лисят.

Пока смотреть на лисят можно только виртуально. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка.

Пока смотреть на лисят можно только виртуально. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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