«Живу на 2876 рублей в неделю и ни в чем себе не отказываю»: дневник екатеринбурженки на карантине

Жительница Екатеринбурга Анастасия Карпович семь лет назад переехала в столицу. В Москве Настя занимается креативом в крупном рекламном агентстве, и ведет свой instagram. До самоизоляции Настя не задумывалась о своих ежедневных тратах, но карантин заставил ее кардинально пересмотреть свои расходы:

- Я в шоке! За неделю я потратила 2876 рублей! – рассказывает девушка. – Даже не помню, когда в последний раз я тратила на жизнь такую небольшую сумму…

КУПИЛА ПРИПАСОВ НА «ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ»

Честно, говоря никогда не считала себя транжирой. Но и smart-подходом к деньгам тоже не отличалась. Как говорила моя бабушка: по приходу и расход! Вот и я жила настолько – насколько позволял месячный бюджет.

Когда в конце марта в стране началась потребительская паника, я, поддавшись первобытным инстинктам, впервые в жизни купила себе коробку припасов «на черный день».

В порыве страха голодной смерти «слила» порядка 5 тысяч рублей на какой-то странный набор продуктов. Консервы, макароны, пачка печенья «Юбилейное» (как вообще мне такое пришло в голову). Гречка и туалетная бумага само собой. Коробка так и стоит не тронутая. По назначению из нее было использовано только винишко, которое в общем-то и составляло основную стоимость чека.

На самоизоляции развлекаемся, как можем. Фото: Анастасия КАРПОВИЧ

Сейчас в магазин хожу каждый день. Ну, во-первых, идея с закупом «впрок» не прокатила. Никогда не знаешь, чего тебе захочется завтра. А во-вторых, ну куда-то же ходить надо во время карантина!

Так вот, я уже не помню, когда в последний раз я тратила 2876 рублей за неделю! При этом я ни в чем себе не отказывала. Получается, если умножить на четыре, мне нужно 11 504 рубля на еду и личные расходы в месяц?

Учитывая, что я работаю с 18 лет, наверное, уже могла бы купить себе Бентли, ну или там квартиру без ипотеки.

Всего-то надо было отказаться от такси, ресторанов, окрашивания корней, стрижки, маникюра и педикюра, массажа, косметолога, фитнеса и фитнес-тренера, платных парковок и кофе с собой. Вопрос: неужели все мои деньги уходят на всякую фигню, без которой я нормально живу уже целый месяц?

СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ

И тут я задумалась: а на что я собственно трачу каждый день в своей обычной жизни?

На работу я, как правило, езжу на такси. Это 250 рублей, зато утром у меня есть целый час свободного времени. Можно почитать новости, подумать.

В 10 утра я на работе. На первом этаже нашего офисного здания находится лобби-бар. Там я каждое утро покупаю капучино (150 рублей). И вот на счетчике уже 400 рублей. А еще можно насладиться вкусным завтраком или, например, позавтракать в городе (+ 350-500 рублей).

Дальше перекус в офисном кафе или обед в столовой – это еще 300-400 рублей.

Ну а вечером несколько раз в неделю поход с друзьями в ресторан (от 1000 рублей и выше). Я же молода и свободна – зачем ужинать дома?

Итого получается, что средний чек за день обходится минимум в 1,5 тысячи рублей.

КРАСОТА СТРАШНАЯ… ТРАНЖИРА

anasta_karpovich Уже месяц, как и все москвичи Настя сидит на самоизоляции.

Кроме ежедневных расходов, у каждой женщины есть такой пункт, как инвестиции в свою внешность. Маникюр, педикюр с гель лаком в среднем уносят из бюджета 5 тысяч в месяц. А еще оформление бровей. Отдельный чек стрижка и окрашивание.

Ну, и конечно, сделать макияж и укладку! Считаю, что наличие свободного времени «для себя» – базовая потребность любой женщины.

Я много работаю за компьютером, поэтому чтобы держать себя в тонусе стараюсь три раза в неделю заниматься спортом. Фитнес-клуб беру по географическому принципу - в центре, рядом с офисом (30-40 тысяч в год), ну а для эффективности занятий - беру платные тренировки с инструктором (от 1500 рублей).

Выходные – день релакса! Для тела массаж тайский (от 2 тысяч рублей), а для лица – электрический (от 1500 рублей).

Конечно, есть еще два «зубра» - шоппинг и путешествия. Ну это уже, как говорится, экстра-мани – шоппинг я делаю три раза в году, путешествую примерно столько же.

ЧТО Я ПОНЯЛА НА ИЗОЛЯЦИИ

• Аккуратный маникюр с бесцветным лаком смотрится не хуже, чем гель. Тем более сейчас тренд на естественность.

• Волосы необязательно подкрашивать каждый месяц – достаточно домашней тонировки оттеночными бальзамами.

• А ежедневная 30 минутная фитнес тренировка с ютубинструктором оказалась гораздо эффективней зала! Из инвентаря использую утяжелители, которые, кстати, можно заменить бутылками с водой.

• А теперь главное наблюдение: от размеренного образа жизни и регулярных прогулок на свежем воздухе синяки под глазами проходят сами собой без всякого массажа.

КАКИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ПРИВЫЧКИ ОСТАВЛЮ ПОСЛЕ КАРАНТИНА

anasta_karpovich На самоизоляции можно даже помечтать о путешествиях.

Я всегда считала, что правильно не экономить, а зарабатывать больше. Но карантин привел меня к мысли, что на разумное потребление нужно переходить не только в вопросах пластика и электричества, но и своих личных расходов.

Конечно, я не откажусь от салонов красоты и пятничных посиделок в баре, но кое-какие «карантинные» привычки я готова взять с собой в обычную жизнь:

• Я куплю многоразовый эко-стакан и буду варить «кофе с собой» перед выходом из дома.

• Я буду начинать утро в соседнем парке, куда перенесу часть тренировок. Бегать или кататься на самокате куда эффективней, чем потеть на степ-тренажере в душном зале. Во всяком случае в хорошую погоду.

• Несколько раз в неделю я буду готовить обед с собой и есть на офисной кухне. Возможно, это не так гламурно как бизнес-ланч, зато вкусно, полезно и очень экономно.

• Я буду ходить в торговый центр за конкретными покупками, а не чтобы снять стресс или провести свободное время.

• И самое главное! Я буду вести учет своих расходов, чтобы деньги, заработанные честным трудом, не утекали сквозь пальцы.

Некоторые траты мы делаем автоматически – не потому что хотим, а просто в силу социальных привычек, навязанных нам обществом потребления. Эти деньги можно потратить на более значимые вещи, которые действительно сделают счастливее. Например, я каждый карантинный день подбадриваю себя тем, что если самоизоляцию продлят еще на месяц, то сэкономленных денег мне хватит на новую кухню!

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