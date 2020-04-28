Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 28 апреля 2020 года: спасение роддома с помощью Мишустина, майское маски-шоу и Радоница

ВЫХОДИМ НА ПЛАТО В НАЧАЛЕ МАЯ

За последние сутки в Екатеринбурге и Свердловской области подтвердилось 59 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число пострадавших на Среднем Урале с момента начала пандемии коронавируса достигло 454 человек.

В начале мая, по словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, регион может выйти на плато по числу заболевших. Однако никаких точных прогнозов сегодня никто не дает, слишком сложная ситуация сегодня в мире.

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Новые случаи 27 апреля зарегистрированы в Екатеринбурге, Арамили, Асбесте, Богдановиче, Дегтярске, Сысерти, Серове, Тавде, Красноуфимске, Заречном и селе Обуховское. В число пациентов екатеринбургских клиник попали семь гостей из других регионов страны.

Состояние 17 человек оценивается как тяжелое, 73 пациента находятся в состоянии средней тяжести, остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

97 человек, прошедших лечение в Горбольнице №40 и ЦГКБ №6 в Екатеринбурге полностью вылечились и уже находятся дома.

Также стало известно, что число зараженных в Центральной городской больнице №1 в Екатеринбурге выросло до 114 человек (входят в общую статистику). Это самый опасный очаг заболевания на Среднем Урале.

К спасению НИИ ОММФото: Алексей БУЛАТОВ

МАСКИ-ШОУ

С 1 мая в Екатеринбурге и Свердловской области стартует масочный режим, обязательный для всех. Теперь во всех видах транспорта и в любой закрытом общественном помещении можно будет находиться только в маске.

Главный вопрос – хватит ли масок на всех, ведь во многих аптеках их до сих пор нет. Через аптечные справочные Екатеринбурга их тоже достать сложно, так как через сервис сегодня этим популярным средством защиты от коронавируса торгуют всего 1 -2 аптеки: на Уралмаше и микрорайоне Академический.

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По всей видимости, власть готовится штрафовать нарушителей масочного режима, вот только размер штрафов не озвучен, так как нет официального документа по этому вопросу.

Кстати, многие ателье по Свердловской области переориентировали производство на пошив масок, а на деньги крупного предпринимателя Игоря Алтушкина в Екатеринбург прибыло несколько бортов с медицинскими масками и другими средствами защиты.

В трамвай теперь только в маскеФото: Алексей БУЛАТОВ

ДАЛЕКАЯ РАДОНИЦА

Сегодня, 28 апреля, в Екатеринбурге и Свердловской области отмечают Радоницу. Обычно в этот день уральцы посещают кладбища, чтобы навестить могилы родных и близких людей, прибраться и помянуть усопших.

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Однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса от привычного проведения Радоницы пришлось отказаться – в Свердловской области действует запрет на посещение кладбищ.

Между тем, ушедших в мир иной родных можно помянуть и дома, но не алкоголем, а молитвой о душах усопших. В Русской православной церкви не одобряют распитие крепких напитков в честь праздника. Вместо этого важна молитва и подаяние нищим.

Поминать ушедших родственников будет домаФото: Алексей БУЛАТОВ

КСТАТИ

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