2020-04-27T19:00:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Отмененные туры, спасение роддома и шумные байкеры: свердловский губернатор отвечает на вопросы уральцев

27 апреля Евгений Куйвашев опубликовал очередную порцию ответов
Лев ИСТОМИН
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Главная рекомендация от Евгения Куйвашева - пока оставаться домаГлавная рекомендация от Евгения Куйвашева - пока оставаться домаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Каждый день сотни уральцев пишут губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву вопросы и просьбы, которые возникли в период самоизоляции. Понятно, что каждый вопрос – это капля в море проблем, с которыми столкнулись свердловчане в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Однако эти обращения помогают сделать узнать, что именно волнует жителей Свердловской области и выработать комплексные решения, чтобы избежать проблем в будущем. Поэтому глава региона не просто отвечает на вопрос, а передает информацию чиновникам.

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27 апреля Евгений Куйвашев опубликовал новый блок ответов на поступившие вопросы. Начал общение с уральцами губернатор с новости о том, что лично включился в процесс защиты НИИ ОММ – лучшего уральского роддома от перепрофилирования во время пандемии. Для этого глава региона направил письмо российскому премьеру Михаилу Мишустину с просьбой исключить медицинское учреждение из списка больниц, в которых может быть создана площадка для лечения коронавирусных больных.

Есть и другие вопросы.

Екатеринбург переживает режим самоизоляции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург переживает режим самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ

НИ ДЕНЕГ, НИ ОТПУСКА НА ЮГЕ

Семья купила путевку в Турцию на июнь 2020 года. Теперь им отказываются возвращать деньги. Сначала клиентам предложили вариант с возвратом средств с штрафными санкциями. А потом осталось только два варианта: перебронировать тур на осень, либо оставить деньги на депозите турфирмы.

В ответ Евгений Куйвашев заявил, что риски не отменяют право клиента на отказ от поездки. Есть порядок возврата денег за пакетный тур, который применяется в случае, если человек не согласен с предложениями фирмы по замене направления или сроков поездки.

Если речь идет о туре в страну, в отношении которой не введен режим угрозы безопасности туристов, можно расторгнуть договор из-за изменившихся обстоятельств. Есть важный нюанс: придется возместить оператору фактически понесенные им расходы, если другой порядок не указан в договоре.

Если же клиент не согласен с размером вычета, то надо идти в суд.

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Оплачивается ли больничный с ребенком во время карантина в детском саду?

Если ребенок заболел, то лист оплатят. Если же вопрос связан с ограничением работы детсадов в период самоизоляции, то тут два варианта. Если вы сидите дома с ребенком, то работодатель как минимум должен вам сохранить базовый уровень заработка. Если трудитесь, то ребенка нужно записать в дежурную группу. Они работают в более чем 50 дошкольных учреждений Свердловской области.

Сам по себе нерабочий период – не основание для оформления оплачиваемого больничного.

Хочу стать волонтером, но нет образования…

В больницу не пустят, потому что минимальные требования для этого – санитарная книжка. Но вы можете помочь, соблюдая режим самоизоляции.

Большая часть детских садов закрыта, но есть дежурные группы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Большая часть детских садов закрыта, но есть дежурные группыФото: Алексей БУЛАТОВ

ШУМНЫЕ НОЧНЫЕ ВОЛКИ И НЕДОСТУПНОЕ МОРЕ

Мешают по ночам спать байкеры. Наведите порядок, ведь они нарушают самоизоляцию.

Ограничить людей в праве пользования мотоциклами, конечно, нельзя. Но они не должны ограничивать ваши права на нормальный отдых. Если под вашими окнами шумят – обращайтесь в правоохранительные органы.

Арендуем в «Кировском» в Новоуральске по адресу: улица Гагарина, 1, помещение под фотосалон. Он закрыт, а плату за аренду все равно требуют. Есть ли у нас льготы, отсрочка или же отмена платежей в период самоизоляции?

Нужно еще раз поговорить с собственником. В вашем случае речь идет о торговом комплексе. Мы приняли решение по отсрочке по уплате налога на имущество за 2019 года и 1-3 кварталы 2020 года для собственников нежилых помещений, которые сдают их в аренду.

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В связи с этим владельцам ТЦ рекомендовано снизить плату за аренду до стоимости содержания недвижимости, освободить или отсрочить плату на нерабочее время, отменить пени и штрафы.

Хотим сыном летом съездить на море в России. Это возможно?

Ситуация пока далека от спокойной, рост заболеваемости продолжается. Поэтому рано говорить даже о внутреннем туризме. Рекомендую пока отложить планирование такой поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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