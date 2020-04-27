«Дешевле закрыться»: как уральские бизнесмены выживают в условиях жестких санитарных норм

ПОД ОДНУ ГРЕБЕНКУ ПОПАДАЮТ ВСЕ

Некоторые регионы России, где вспышка пандемии коронавируса оказалась не столь критична, возвращаются к обычной жизни. Там расширяют список предприятий, которым разрешено работать в режиме самоизоляции. Но при этом к бизнесменам предъявляют достаточно жесткие санитарные требования.

Например, в Свердловской области работающие предприятия обязаны регулярно мерить своим сотрудникам температуру, причем должны делать это бесконтактным способом. Еще нужно дезинфицировать помещения, развозить сотрудников на служебном транспорте. И, конечно, обеспечить всех работников медицинскими масками, которые, на секундочку в аптеках до сих пор не купить. (По данным единой аптечной справочной Екатеринбурга маски можно купить только в двух аптеках города: на ул. Победы, 70, и Павла Шаманова, 38.)

Как итог, многим предприятиям проще закрыться, нежели выполнить все требования, предписанные постановлением главного государственного санитарного врача Свердловской области.

- Требования по санэпидрежиму в регионах бывают очень разные. На наш взгляд, существуют избыточные требования, безальтернативные. Кроме того, под одну гребенку попадают все предприятия, вне зависимости от числа сотрудников или клиентов, - говорит уполномоченный по правам предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх. – На наш взгляд такие требования зачастую можно назвать неисполнимыми и порождающими административные риски для бизнеса.

ИЗМЕРЯТЬ ТЕМПЕРАТУРУ – НЕ ПРОБЛЕМА

А что думают об этом сами бизнесмены? «Комсомолка» связалась с Сергеем Дерендяевым, управляющим отеля «Эмеральд».

- Согласен, что требования кажутся чрезмерными. Но я считаю, что многие бизнесмены готовы соблюдать и более строгие требования, если им разрешат открыться. В существующих [требованиях] я пока ничего сложного не увидел, - говорит Сергей. - Хотя, конечно, приходится идти на дополнительные затраты. У нас в отелях другая проблема - нашу деятельность в настоящий период не запретили, но в связи с принятыми мерами гостей очень мало. Многие отели из-за этого вынуждены закрыться. Уверен, что если бы в городе были гости, многие бы с большим удовольствием открылись и выполняли бы все санитарные требования.

Вот такие маски Иван Зайченко выдал своим сотрудникам. Фото: страница Ивана Зайченко в Facebook

Основатель сети ресторанов «Сушкоф», «Дель Песто» и сети магазинов «Жизньмарт» Иван Зайченко также считает, что рекомендации Роспотребнадзора выполнимы. Сложности лишь в том, что сейчас дефицит, как масок, так и дезинфицирующих средств.

- Регулярно делать замер температуры для нас – не проблема. Другое дело, что теперь сложно оперативно достать дезинфицирующие средства, - рассказывает предприниматель. - Приходится покупать по предоплате и втридорога. Покупать одноразовые маски по 20 рублей, конечно, бред, ведь их нужно менять каждые два часа. Мы сшили тканевые маски, поставили стиральные машины и гладильне доски. Соответственно, у нас все обрабатывается и гладится. В общем, выкрутиться можно.

В нынешних условиях владельцам кафе и ресторанов в принципе приходится нелегко. По словам Ивана Зайченко для большинства рестораторов 3% от всего оборота - это доставка и 97% - зал.

- Многим бизнесам действительно дешевле закрыться. Когда у тебя резко закрывают зал, то максимум, что ты можешь сделать, это нарастить доставку – до 7, максимум до 10%, - продолжает он. – Но это те деньги, которыми никогда в жизни не покрыть те издержки, которые идут на зарплаты, на коммунальные расходы и так далее. С какими бы рестораторами я не говорил, все заявляют, что работают либо в ноль, либо в убыток. Правда, этот убыток меньше, чем если бы был стопроцентный простой. Но если дополнительно увеличить издержки ресторанам, то увеличится и убыток. Тогда действительно проще закрыться.

Из-за ограничений, связанных с пандемией меньше всего пострадали представители крупного бизнесаФото: Алексей БУЛАТОВ

Затраты несут и крупные предприятия. Ведь требования распространяются, как на владельцев небольших торговых точек, так и на заводы, на многих из которых трудится более 1000 человек.

- Мы получили разрешение на возобновление хозяйственной деятельности 3 апреля, - объясняет начальник отдела по связям с общественностью «Уральского завода химического машиностроения» (ПАО «Уралхиммаш» Надежда Самарина. - Конечно, выполнение всех санитарных норм потребовало от нас дополнительных затрат, которые не были заложены в наш бюджет. Но все-таки это не было очень критично, ведь у нас крупное предприятие. Мы очень быстро организовались. У нас все сотрудники обеспечены масками и респираторами. Без них вход на территорию предприятия запрещен. Новые маски выдаем два раза в неделю.

По словам Надежды Самариной все в порядке на заводе и с измерением температуры – ее замеряют на входе всем входящим. На проходной и в местах общественного пользования были установлены санитайзеры. А обеды в столовой теперь продают на вынос и в индивидуальной упаковке. Увеличено и количество автобусов, которые везут сотрудников на работу.

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