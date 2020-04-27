Сэкономить на военной ипотеке? Легко!

Сейчас у военнослужащих есть возможность рефинансировать кредит по программе «Военная ипотека». С помощью перекредитования на новых условиях можно снизить ставку по кредиту, и сократить срок кредитования. Мы посчитали, сколько может сэкономить военнослужащий при рефинансировании военной ипотеки.

Что изменилось?!

Возможность рефинансирования военной ипотеки появилась в начале 2018 года. Сегодня военнослужащие, которые уже имеют ипотечный кредит, могут обратиться в банк, который предлагает программу военной ипотеки, и существенно снизить затраты на обслуживание кредита. По данным Росвоенипотеки, из 15 банков-участников программы «Военная ипотека» рефинансируют такие кредиты только пять, в том числе ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк»).

Как можно сократить выплаты?

Рефинансирование поможет военному снизить ставку по кредиту, срок кредита и размер платежа. В итоге, снизится общий объем выплат, тем самым появится экономия по ссуде. Если кредит погашается раньше заявленного срока, военнослужащий в рамках накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения (НИС) может получать ежемесячные выплаты до установленного НИС срока. Эти средства возможно использовать либо на личные цели, либо направить их еще раз на первоначальный взнос новой (последующей) квартиры по программе "Военная ипотека".

А что потом?

После рефинансирования у военнослужащего будет фиксированная процентная ставка и равные ежемесячные платежи на весь срок кредитования. Это связано с тем, что с 2018 года военная ипотека выдается на новых условиях, по которым установлен фиксированный ежемесячный платеж вплоть до погашения кредита. Также, если вы еще не слышали, последние три года ипотечные ставки заметно снизились и сейчас находятся на историческом минимуме. Ставка по военной ипотеке зависит от банка. В 2020 году ее уровень начинается от 8% годовых при условии наличия минимально необходимого первоначального взноса от 10-20%. С 16 апреля оформить военную ипотеку в ПСБ на покупку квартиры в новостройке или на вторичном рынке жилья, а также рефинансировать действующий ипотечный кредит можно по самой низкой ставке на рынке - 7,8%. Максимальная сумма кредита по военной ипотеке при покупке жилья - 3 173 000 рублей, при рефинансировании – 3 162 000 рублей. Это предложение доступно держателям зарплатных карт банка.

Четыре шага с ПСБ

Как рефинансировать ипотеку? Рассмотрим процедуру на примере услуги, уже предоставляемой военнослужащим в ПСБ. Как банк-партнёр Министерства обороны ПСБ постарался максимально облегчить задачу человеку в погонах, решившему рефинансировать имеющийся у него ипотечный кредит. Необходимо сделать всего четыре шага.

1. Подача и рассмотрение заявки. Нужно подготовить пакет необходимых документов (список имеется на сайте банка, вам подскажут и помогут по телефону или в отделениях банка) и передать их в банк лично или по электронной почте. О результатах рассмотрения вас проинформируют через SMS и email, сообщив условия и контакты вашего ипотечного менеджера.

2. Рассмотрение документов по квартире. В банк необходимо предоставить (лично или по электронной почте) документы по вашей ипотечной квартире (со списком нужных бумаг можно ознакомиться на сайте банка). После рассмотрения с вами свяжется сотрудник банка и сообщит о принятом решении.

На этом этапе возможны расходы:

- оплата отчета об оценке квартиры;

- заказ технической и иной документации по квартире (при необходимости).

3. Подготовка к сделке. Согласуйте с сотрудником банка дату и время сделки. Выберите удобный для вас вариант оформления страхования имущества. Если квартира приобреталась в браке – подготовьте нотариальное согласие супруги (по форме банка). Плюс - у первичного кредитора необходимо получить актуальный документ об остатке задолженности по рефинансируемому кредиту и справку о реквизитах перечисления средств для погашения кредита. Внимательно ознакомьтесь с кредитной документацией (она будет направлена вам на почту за 1 день до сделки).

Возможные расходы на этом этапе:

- оплата нотариального удостоверения документов.

4. Проведение сделки и завершение расчетов. Остаётся предоставить в банк на сделку оригиналы всех документов, которые ранее направлялись по электронной почте в виде копий и иные документы, необходимые для оформления кредитного договора. Банк перечислит кредитные средства первичному кредитору для полного погашения задолженности по рефинансируемому кредиту.

После выдачи кредита оформите заявление на полное досрочное погашение рефинансируемого кредита. Затем получите в Росреестре документы о снятии обременения и регистрации ипотеки в пользу ПСБ. Получите выписки по всем счетам, открытым у первичного кредитора, и предоставьте их в банк.

Возможные расходы на этом этапе:

- имущественное страхование;

- государственная пошлина за регистрацию ипотеки в пользу банка.

Где узнать ещё больше?

- на официальном сайте Минобороны России mil.ru в «Личном кабинете» создан раздел «Финансовая грамотность»

- на сайте одного из опорных банков-партнёров МО РФ – ПАО «Промсвязьбанк»

- на сайте одного из опорных банков-партнёров МО РФ – ПАО «Промсвязьбанк» можно подать заявку на зарплатную карту для льготной ставки по рефинансированию.

- по телефону 8 (800) 333 03 03 (звонок бесплатный)

- Ипотечный центр ПСБ в Екатеринбурге: ул. Белинского, д. 222, 8 (343) 253-07-38