2020-04-27T16:04:52+03:00
Экономика

Инвестиции во время карантина: как выбрать стратегию в режиме самоизоляции

Бесплатный семинар для тех, кто не хочет потерять деньги
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Онлайн-семинар по инвестициям пройдет 29 апреля в 12.00Онлайн-семинар по инвестициям пройдет 29 апреля в 12.00Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Эксперты в один голос твердят: коронавирус — это еще не кризис. Худшее будет впереди. Но только для тех, кто не успеет грамотно подготовиться.

Как не поддаться панике и сохранить сбережения? Можно ли приумножить накопления в условиях падающих рынков? И какие инструменты, в том числе финансовые, помогут пережить период самоизоляции?

На эти и многие другие вопросы ответят эксперты в рамках бесплатного онлайн-семинара по инвестициям, который пройдет 29 апреля в 12.00 по московскому времени.

Для кого полезен этот семинар:

- для тех, кто желает разобраться: стоит ли инвестировать в кризис и какие инструменты использовать для этого;

- для всех, кто хочет справиться с паникой и сохранить деньги и нервы в кризис.

Дата проведения: 29 апреля. Начало в 12.00 по московскому времени.

Предварительная регистрация обязательна на сайте.

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