«Горячие линии» по коронавирусу в Екатеринбурге: куда жаловаться на завышенные цены на маски и продукты

Прокуратура Свердловской области запустила «горячие линии», посвященные коронавирусу. На них можно звонить, если у вас появились жалобы или вопросы по поводу завышенных цен на продукты и средства защиты, а также любых других нарушений законодательства.

Линии работают с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу и предпраздничные дни с 9:00 до 17:00 – с перерывом с 13:00 до 14:00. Телефоны «горячих лини» в Екатеринбурге:

Аппарат прокуратуры Свердловской области: 8 (343) 376-82-61.

Прокуратура Екатеринбурга: 8 (343) 229-59-24.

Ленинский район: 8 (343) 376-45-45.

Октябрьский район: 8 (343) 262-87-92.

Верх-Исетский район: 8 (343) 233-55-55.

Железнодорожный район: 8 (343) 370-61-14.

Кировский район: 8 (343) 374-38-41, 374-50-37, 374-08-31.

Орджоникидзевский район: 8 (343) 333-74-00.

Чкаловский район: 8 (919) 375-67-54.

- В случае подтверждения доводов обращений прокуратура примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на пресечение нарушений закона, восстановление нарушений прав граждан, привлечение лиц, их допустивших, к установленной законом ответственности, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.