2020-04-27T12:52:17+03:00
Общество

«Схватили за рукава куртки и попытались поднять»: на Урале полицейские спасли женщину, которая сорвалась с 10-ти метрового моста

Местная жительница уронила телефон за ограждение и пыталась его достать
Юлия СТАЛИНА
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Полицейские вовремя увидели женщину на мосту. Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Свердловской области.Полицейские вовремя увидели женщину на мосту. Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Свердловской области.
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Уральские полицейские спасли жизнь 32-летней женщине, которая едва не упала с моста в Алапаевске. Местная жительница оказалась за ограждением, потому что хотела достать упавший телефон. Но внезапно свердловчанка сама оказалась в опасности.

- Чтобы его достать, она перелезла за парапет, рискуя упасть в воду с высоты около 10 метров, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Стоявшую на мосту женщину заметил старший инспектор ДПС Станислав Кабанов, который проезжал мимо. Полицейский подбежал к ней и хотел отговорить свердловчанку от ее намерений.

- Когда я уже подбегал к женщине, она внезапно сорвалась с моста, но успела ухватиться руками за решетку ограждения, - поделился Станислав Кабанов. – Я ее крепко схватил за рукава куртки и попытался поднять, чтобы она смогла выбраться обратно, но моих усилий оказалось недостаточно.

Хорошо, что на помощь подоспели участковый Егор Шамсутдинов и лейтенант полиции Михаил Халемин. Втроем полицейские сумели вытянуть висевшую на 10-ти метровой высоте женщину. Как только спасательная операция закончилась, пострадавшую передали врачам скорой помощи.

- Служба в полиции требует хорошей физической подготовки, поэтому я регулярно занимаюсь спортом. Бегаю кроссы и даже марафонские дистанции. После этого случая на мосту, думаю, стоит серьезно заняться и тяжелой атлетикой, - добавил Станислав Кабанов.

На Урале три лейтенанта спасли жизнь женщине, сорвавшуюся с моста.Видео: предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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