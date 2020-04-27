«Схватили за рукава куртки и попытались поднять»: на Урале полицейские спасли женщину, которая сорвалась с 10-ти метрового моста

Уральские полицейские спасли жизнь 32-летней женщине, которая едва не упала с моста в Алапаевске. Местная жительница оказалась за ограждением, потому что хотела достать упавший телефон. Но внезапно свердловчанка сама оказалась в опасности.

- Чтобы его достать, она перелезла за парапет, рискуя упасть в воду с высоты около 10 метров, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Стоявшую на мосту женщину заметил старший инспектор ДПС Станислав Кабанов, который проезжал мимо. Полицейский подбежал к ней и хотел отговорить свердловчанку от ее намерений.

- Когда я уже подбегал к женщине, она внезапно сорвалась с моста, но успела ухватиться руками за решетку ограждения, - поделился Станислав Кабанов. – Я ее крепко схватил за рукава куртки и попытался поднять, чтобы она смогла выбраться обратно, но моих усилий оказалось недостаточно.

Хорошо, что на помощь подоспели участковый Егор Шамсутдинов и лейтенант полиции Михаил Халемин. Втроем полицейские сумели вытянуть висевшую на 10-ти метровой высоте женщину. Как только спасательная операция закончилась, пострадавшую передали врачам скорой помощи.

- Служба в полиции требует хорошей физической подготовки, поэтому я регулярно занимаюсь спортом. Бегаю кроссы и даже марафонские дистанции. После этого случая на мосту, думаю, стоит серьезно заняться и тяжелой атлетикой, - добавил Станислав Кабанов.