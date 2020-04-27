2020-04-27T07:01:01+03:00
Общество

Призывные комиссии в Свердловской области 2020: график работы

Минобороны РФ опубликовало даты, в которые начнут работу призывные комиссии
Мария Трапезникова
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Минобороны РФ опубликовало даты, в которые начнут работу призывные комиссииМинобороны РФ опубликовало даты, в которые начнут работу призывные комиссииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне Министерство обороны РФ опубликовало бюллетень, в котором прописаны даты, в которые начнут работать призывные комиссии. Отправлять в армию новобранцев начнут уже с 20 мая, а сами комиссии заработают с 6 мая.

- По решению председателей призывных комиссий субъектов Российской Федерации, возглавляемых высшими должностными лицами, комиссии начнут работу после 6 мая, а отправка граждан, призванных на военную службу, начнется после 20 мая, - сообщается на официальном сайте Минобороны РФ.

Напомним, что в весенний призыв в России начался с 1 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса военные комиссариаты вынуждены изучать данные призывников дистанционно – по телефонам или онлайн.

Перед тем, как отправить призывников в армию, на сборных пунктах их протестируют на коронавирус. Кроме того, всем выдадут медицинские маски, а по прибытии в воинские части их ждет двухнедельный карантин. На это время личный состав разместят в отдельных казармах, им организуют питание и обучение отдельно от остальных военнослужащих воинской части. Контроль состояния здоровья прибывших будет осуществляться постоянно, с термометрией не реже трех раз в сутки.

По данным начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал-полковника Евгения Бурдинского, все призывные и сборные пункты обеспечены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами, медицинскими масками и дезинфицирующими средствами. В зданиях усилены режимы проветривания и дезинфекции, а также регулярная санобработка дверных ручек, выключателей, поручней, период и мест общего пользования.

Графики работы призывных комиссий были составлены с учетом разграничения по датам явки. Те, кто имеет право на освобождение или отсрочку, будут приниматься отдельно от тех, кто готовиться пополнить армейский строй. Тех же, кто не имеет непосредственного отношения к мероприятиям, связанным с призывом на военную службу, принимать не будут.

Кроме того, в военных комиссариатах прямо на входах будут развернуты медицинские посты, на которых у всех пришедших будут измерять температуру. Если она окажется завышенной, то таких новобранцев в здание не пустят. Кроме того, перевозить их на призывные и сборные пункты будут только на транспорте, который прошел перед этим дезинфекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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