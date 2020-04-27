Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 27 апреля 2020 года: переполненные больницы и громкий призыв ходить в храмы
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В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 58 человек, которых отправили в Городскую больницу №40 и ЦГКБ №6 в уральской столице.
COVID-19 заразились жители Екатеринбурга, Первоуральска, Ревды, Серова, Режа, Новой Ляли, Артемовского и Ачитского городского округа. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 395 жителей Свердловской области. При этом за два месяца вылечились 88 человек.
На сегодняшний день состояние 17 пациентов оценивается как тяжелое, у 72-х – средней тяжести, состояние остальных заболевших – удовлетворительное.
Многие нарушают режим самоизоляции, что ведет к новым заражениямФото: Алексей БУЛАТОВ
БОЛЬНЫХ РАЗВЕЗУТ ПО РАЙОНАМ
В Екатеринбурге до настоящего времени заболевших коронавирусом горожан госпитализировали в больницы №40 и №6. Однако из-за большого потока пациентов в связи со вспышкой COVID-19 места для горожан с опасным вирусом закончились.
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Минздравом Свердловской области принято решение теперь доставлять зараженных коронавирусом в другие больницы Екатеринбурга. Уже подготовлены места в отделениях больниц №2 и №24. Такую информацию сообщает оперштаб.
По словам специалистов, рост заболевших во время пандемии в Свердловской области провоцирует нарушение режима самоизоляции и нарушение правил дезинфекции.
- Жителям региона нужно еще раз оценить серьезность сложившейся ситуации, оставаться дома и максимально исключить любые контакты, - рассказывают в оперштабе.
Больных теперь будут развозить по другим больницамФото: Алексей БУЛАТОВ
КОРОНАВИРУСА НЕТ?
В двадцати километрах от Екатеринбурга расположен Среднеуральский женский монастырь. Его основал и продолжает служить в нем схиигумен Сергей Романов, к которому сюда приезжают люди со всей страны.
В числе прочих есть известный хоккеист Павел Дацюк, на протяжении нескольких лет тут бывала депутат Госдумы Наталья Поклонская.
Отец Сергий не раз выступал с громкими речами. Ненредко он в беседах исповедует идеи и грешности мира и скором приходе антихриста.
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В его последней на сегодняшней день проповеди говорится о том, что коронавируса не существует, а его распространение по миру настоятель монастыря называет псевдопандемией.
Если же коронавируса нет, то и православные храмы, по мнению отца Сергия, закрывать не надо.
- Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род, - говорит священник. – Нас лишают свободы, работы, сажают под домашний арест. Мы не преступили закона!
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ИСТОЧНИК KP.RU
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