Девушка за рулем девять месяцев: на Уралмаше в ДТП погиб пассажир Subaru

В Екатеринбурге в ДТП погиб погиб мужчина-пассажир легковушки. Девушка, сидевшая за рулем доставлена в больницу.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, все произошло 26 апреля в 06:50 на улице Коммунистической – рядом с домом 119.

- По предварительной информации, женщина-водитель автомашины Subaru Forester, двигаясь со стороны улицы Молодежи, в сторону Народного Фронта, в районе дома № 119 по улице Коммунистическая, не учла метеорологические условия и не справилась с управлением, тем самым допустила наезд на препятствие (дерево), - рассказывают в городской ГИБДД.

В результате ДТП 29-летний пассажир Subaru умер от полученных травм до приезда скорой помощи. 28-летнюю водительницу в тяжелом состоянии доставили в 23-ю больницу.

Как уточнили в ГИБДД, стаж вождения девушки составляет всего лишь девять месяцев.

Девушка не учла, что дорога была скользкой. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Точные причины и обстоятельства трагедии будут установлены в ходе расследования.

- Госавтоинспекция Екатеринбурга в очередной раз напоминает автолюбителям о необходимости неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения Российской Федерации, соблюдать установленный на конкретном участке автодороги скоростной режим, с учетом погодных условий, быть предельно внимательными, - призвали в ГИБДД.

Напомним, вчера на Эльмаше произошло ДТП с участием маршрутки. В аварии пострадали семь человек.