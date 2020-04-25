Советы диетолога: как правильно питаться на самоизоляции и не потолстеть

Те, кто перешел на удаленную работу, явно заметили перемены в питании. Участились походы до холодильника за печеньками и появился страх растолстеть в период самоизоляции. А фитнес-залы закрыты, на улицу выходить нельзя. Специалисты рекомендуют взять себя в руки и пересмотреть рацион. Вот несколько советов от Ирины Бородиной, врача-диетолога Городского центра Медецинской профилактики в Екатеринбурге.

ПРИДУМАЙТЕ РИТУАЛ ПЕРЕД ПОХОДОМ К ХОЛОДИЛЬНИКУ

Как стоит питаться, если целый день сидишь дома?

- Постоянное нахождение дома способствует изменению образа жизни, который можно охарактеризовать как малоподвижный. Плавно снижайте объем употребляемой в течении дня пищи. Максимально облегчите количество пищи, которую вы употребляете во второй половине дня. Ужин должен быть максимально легким, но питательным- это могут быть овощи, кисломолочные продукты, рыба или яйца. Постарайтесь максимально сократить в рационе сахар и сахаросодержащие продукты. Перед тем как подойти к холодильнику придумайте для себя правило- 50 раз присесть или выпить стакан воды. Если по каким то причинам сложно себе контролировать, можно попробовать вести дневник питания и определять примерную калорийность рациона, с расчетом того, что образ жизни в настоящее время- малоподвижный. Это поможет проконтролировать процесс от чрезмерных пищевых нагрузок. Ну и старайтесь все таки больше двигаться в условиях квартиры- глажка белья, мытье полов, посуду являются отличной аналоговой тренировкой. К примеру, 1 час мытья полов вручную равно 133 калориям, что равно 40 минутам ходьбы в умеренном темпе.

- Какую пищу исключить из рациона, чтобы не набрать лишние килограммы во время самоизоляции? Какие продукты наоборот включить?

- Обязательно следует включать в рацион овощи или фрукты, кисломолочные, белковые продукты, крупы и каши. Объем порций следует уменьшить. Старайтесь ограничить употребление сахара и сахаросодержащих напитков, алкоголя, фастфуда, полуфабрикатов, соленых продуктов.

Побольше двигайтесь, даже в условиях закрытого пространства. Например, займитесь уборкой.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

- Влияют ли переживание и стресс на набор веса?

- Переживания и стресс на каждого человека влияют по-разному. У кого усиливается аппетит, а у кого то наоборот- снижается. Если вы относитесь к первой категории людей, Вам следует вести дневник питания, найти какое то хобби , увлечение- сейчас в интернете открыт доступ к бесплатным тренировкам, мастер классам. Можно, наконец, перечитать свои любимые книги.

- Нужно ли соблюдать водный баланс во время самоизоляции?

- Безусловно, нужно соблюдать и водный режим. Лучшая жидкость это вода. Старайтесь ограничить употребление пакетированных соков, сладких газированных напитков, заменяя на чистую воду.

- Как избавиться от привычки постоянно бегать к холодильнику и перекусывать печеньками во время работы из дома?

- Можно придумать свои личные способы не допускать постоянных «подходов» к холодильнику- можно поспорить с кем кто из членов семьи, что вы не будете себя ограничивать в этом, придумать для себя правила, скажем 50 отжиманий или 50 прыжков. Можно спросить себя- насколько действительно я голод или я иду к холодильнику лишь от скуки? Не сидите без дела, чтобы не думать о перекусах. Попробуйте читать книгу, рисовать, наводить порядок, вязать, писать стихотворения, столярничать, вести блог, играть в шахматы, изучать новый язык.

Напомним, недавно Роспотребнадзор предложил свое недельное меню для «самоизолянтов». Мы разобрались, насколько оно полезно, а также подсчитали, в какую сумму обойдутся продукты. Подробности по ссылке.