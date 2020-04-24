Обогнали Челябинск и Курган: жители Екатеринбурга начали экономить на алкоголе во время самоизоляции

Стало известно, насколько в Свердловской области изменилось употребление алкоголя после введения режима самоизоляции. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал Юрий Чащин - руководитель межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в УрФО.

Напомним, недавно губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев издал указ, согласно которому алкоголь теперь можно купить только с 10 утра до 19 часов вечера.

- В целом ситуация по сравнению с прошлым годом не изменилась. Я поднял цифры розничной продажи алкогольной продукции 2019 и 2020 года и сопоставил их с цифрами за январь, февраль и март, - рассказал Чащин.

Продажа водки, вина, коньяка и шампанского в Свердловской области в январе снизилась на 11,25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В феврале потребление спиртного в области снизилось на 3,55%.

- В марте нынешнего года также произошло незначительное снижение употребления алкоголя – на 5,34 % процента. В целом за этот квартал снижение потребления [алкоголя] в Свердловской области составляет 6,8%. Это незначительная разница и я бы сказал, что рынок стабильный и никаких изменений в части употребления не произошло, - уточнил Юрий Чащин.

Представитель Росалкогольрегулирования добавил, что потребление пива и пивных напитков тоже не претерпело значительных изменений.

- С достоверностью оценить этот рынок сложно, но он также стабилен, - рассказал Чащин.

Для сравнения, в Курганской области употребление алкоголя за последний квартал уменьшилось на 1,12%, в Челябинской области на 1,86% , а вот в Тюменском регионе зафиксировали небольшой плюс. Там стали больше пить на 0,2%.

Также в ходе пресс-конференции Юрий Чащин поделился мнением, что ограничение продажи алкоголя может привести к увеличению употребления суррогата.

Врио начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Алексей Меньшиков отметил, что увеличения числа бытовых преступлений в регионе нет.

- Если говорить о состоянии бытовой преступности, то никакого всплеска за период самоизоляции не зарегистрировано, - уточнил полицейский. – Ситуацию мы мониторим, не о всех методах работы можно говорить открыто. Наряды усилены и эту работу мы продолжим, в том числе и по поиску граждан, которые не соблюдают режим самоизоляции.