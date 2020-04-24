2020-04-24T12:03:23+03:00
Звезды

Концерт Вадима Самойлова и уральских музыкантов на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург»: прямая онлайн-трансляция

Подключайтесь к эфиру 24 апреля в 14 часов
Лев ИСТОМИН
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Музыкант регулярно приезжает в ЕкатеринбургМузыкант регулярно приезжает в ЕкатеринбургФото: Алексей БУЛАТОВ
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Что такое культурный код Урала? Отличается ли творчество уральских музыкантов от их коллег из других регионов? Вместе с нашими радиослушателями мы это выясняем каждую пятницу в 14 часов в студии радио «Комсомольская правда-Екатеринбург».

Живые концерты, обсуждение новостей и тенденций из мира музыки, общение с радио слушателями – все это в проект «Правда. Музыка. Свобода» на 92.3 fm каждую неделю.

В эту пятницу к гости на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» пришел основатель и один из лидеров группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Музыкант в эти дни гостит в уральской столице, где уже провел один онлайн-концерт, и согласился сыграть еще один сет на радио.

Подключайтесь к эфиру!

Правда, музыка, свобода с Вадимом Самойловым на радио КП-Екатеринбург !.24 апреля в 14:00 начнется марафон радио Комсомольская правда-Екатеринбург . Будем в прямом эфире вместе с вами петь и болтать с душевными уральскими музыкантами: Вадим Самойлов (музыкант, Ex Агата Кристи ) Антон Бутаков (Главный режиссер Центра современной драматургии) Семен Чеурин (лидер группы Тимер-Тау ) Арсений Негодяев (группы групп Парад Большой Головы и Apolojazz) Давайте к нам!

Вадим Самойлов в первой половине 80-х годов создал свой первый музыкальный коллектив ВИА «РТФ УПИ», который к 1988 году с подачи клавишника Александра Козлова получил название «Агата Кристи».

Группа просуществовала до 2010 года, после чего Вадим Самойлов собрал новый состав, с которым гастролирует по России и другим странам.

Вадим Самойлов является автором музыки к фильму Алексея Балабанова «Мне не больно», аранжировщиком альбома группы Nautilus Pompilius «Титаник на Фонтанке», соавтором и исполнителем песен с двух альбомов проекта «Полуострова», созданных при участии бывшего помощника Президента РФ Владислава Суркова. Также Вадим Рудольфович является музыкальным продюсером.

Участниками концерта на радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» также стали: музыкант и организатор Ural Music Night Арсений Негодяев, лидер группы ТимерТау Семен Чеурин и режиссер Центра современной драматургии Антон Бутаков.

Ведущие эфира – Андрей Белоусов и Роман Сухих, вместе с ними гости обсудят острую городскую повестку: подпольные вечеринки, ограничения на продажу алкоголя и свободу передвижения, как заниматься саморазвитием в это непростое время и как изменится наш привычный уклад жизни, когда все закончится.

Эфир с 14:00 на волнах:

- 92.3 FM (Екатеринбург) - 96.6 FM (Нижний Тагил) - 89.5 FM (Серов)

Трансляция на площадках «Комсомольской правды» на сайте ural.kp.ru, в группе Вконтакте и в Instagram.

Запись эфира доступна после концерта

Запись эфира доступна после концерта

Гости:

Вадим Самойлов - основатель и один из лидеров группы Агата Кристи, продюсер, композитор.

Арсений Негодяев – музыкант групп «Парад Большой Головы» и Apolojazz, организатор концертов и человек мира. В эту пятницу мы будем разговаривать с ним о позитивном: - как начать заниматься саморазвитием, вести стримы и даже получать за это донат; - чем живут музыканты сейчас и ждут ли фестивальный сезон?

Антон Бутаков – главный режиссер Центра современной драматургии а Екатеринбурге. С Антоном мы обсудим злободневные темы: - выживание театров и онлайн-искусство; - как изменится мир после изоляции.

Семён Чеурин - лидер группы ТимерТау и основатель музыкального творческого комплекса Umbrella. С Семёном мы обсудим: - ограничение гражданских и творческих свобод, чем сейчас зарабатывают музыканты; - как на творческую индустрию повлияет введение «сухого закона» и финансовый кризис; - будут ли в этом году живые концерты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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