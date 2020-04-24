График опрессовок в Екатеринбурге 2020: когда у горожан начнут отключать воду

ЕТК утвердила график опрессовок в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме на весеннее-летний период, а также ремонта водоподготовок теплоисточников. Рассказываем подробно, в какие дни у горожан начнут отключать воду – и как долго это продлится. Как обычно, испытания пройдут в три этапа.

Первый этап: с 18 по 21 мая.

Второй этап: с 29 июня по 2 июля.

Третий этап: с 3 по 6 августа.

Как отмечают в пресс-службе ЕТК, до начала испытаний температура горячей воды будет понижена до 40 градусов и восстановлена после окончания испытаний.

Теплостанции и котельные в межотопительный период будут уходить на профилактику для проведения тех видов ремонтных работ, которые без полного отключения оборудования выполнить невозможно. График ремонтов:

Среднеуральской ГРЭС: с 25 июля по 7 августа.

Ново-Свердловская ТЭЦ: с 8 по 21 июня.

Свердловская ТЭЦ: с 15 мая по 5 июня.

ТЭЦ УМП (Уралметпром): с 15 мая по 15 июня.

Гурзуфская котельная: с 10 по 29 августа.

- Ремонт оборудования станций и котельных – необходимое мероприятие программы подготовки города к зиме. Их цель – обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение и горячую воду во время отопительного сезона, - объяснили в пресс-службе ЕТК.