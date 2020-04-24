График опрессовок в Екатеринбурге 2020: когда у горожан начнут отключать воду
ЕТК утвердила график опрессовок в Екатеринбурге, Березовском и Верхней Пышме на весеннее-летний период, а также ремонта водоподготовок теплоисточников. Рассказываем подробно, в какие дни у горожан начнут отключать воду – и как долго это продлится. Как обычно, испытания пройдут в три этапа.
Первый этап: с 18 по 21 мая.
Второй этап: с 29 июня по 2 июля.
Третий этап: с 3 по 6 августа.
Как отмечают в пресс-службе ЕТК, до начала испытаний температура горячей воды будет понижена до 40 градусов и восстановлена после окончания испытаний.
Теплостанции и котельные в межотопительный период будут уходить на профилактику для проведения тех видов ремонтных работ, которые без полного отключения оборудования выполнить невозможно. График ремонтов:
Среднеуральской ГРЭС: с 25 июля по 7 августа.
Ново-Свердловская ТЭЦ: с 8 по 21 июня.
Свердловская ТЭЦ: с 15 мая по 5 июня.
ТЭЦ УМП (Уралметпром): с 15 мая по 15 июня.
Гурзуфская котельная: с 10 по 29 августа.
- Ремонт оборудования станций и котельных – необходимое мероприятие программы подготовки города к зиме. Их цель – обеспечить надежное и бесперебойное теплоснабжение и горячую воду во время отопительного сезона, - объяснили в пресс-службе ЕТК.
ИСТОЧНИК KP.RU