2020-04-24T08:31:04+03:00
Общество

«Горячая линия» для пациентов с онкозаболеваниями ответила на 10 тысяч обращении

Инициативу по созданию «горячеи линии» для онкологических пациентов в период эпидемии поддержал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
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«Горячая линия» работает в круглосуточном режиме и доступна любому жителю нашей страны«Горячая линия» работает в круглосуточном режиме и доступна любому жителю нашей страныФото: Иван МАКЕЕВ
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Более 10 тысяч звонков приняла «горячая линия» от пациентов с онкологическими заболеваниями, организованная на базе Московского научного исследовательского онкологического института им П.А. Герцена – филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. По словам ее специалистов, в период эпидемии коронавируса люди с хроническими заболеваниями не только оказались в группе повышенного риска, но и столкнулись с неопределенностью и не знают, как правильно деи ствовать дальше.

Инициативу по созданию «горячеи линии» для онкологических пациентов в период эпидемии поддержал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. «Горячая линия» была открыта буквально за несколько часов, стала первои подобнои в России и уникальнои с точки зрения ее организации. Она работает в круглосуточном режиме и доступна любому жителю нашеи страны семь днеи в неделю. В ее работе принимает участие 30 специалистов колл-центра, врачеи -ординаторов и докторов МНИОИ им. Герцена. Ежедневно на линию поступает более 300 звонков.

— Нашим пациентам зачастую требуются квалифицированные индивидуальные консультации, и по вопросам диагностики и лечения, и по маршрутизации, и по лекарственному обеспечению, и по многим другим проблемам, — рассказывает генеральныи директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андреи Каприн.— Чаще всего их волнует вопрос, можно ли продолжать сеи час онкологическую терапию, и как временныи перерыв может отразиться на общеи эффективности лечения. Допустимо ли оно, если, к примеру, повысилась температура или появился кашель, как на карантине ведут прием лечебные учреждения и так далее.

— Обращения поступают со всеи страны. Мы использовали возможности современнои «облачнои » телефонии (платформаMango Office) и на этих технологиях создали распределенныи колл-центр, — поясняет руководитель «горячеи линии» МНИОИ им П.А. Герцена Анастасия Можаева.— Линия работает круглосуточно, на неи посменно дежурят наши специалисты. Естественно, они не могут постоянно находиться у стационарных телефонов, поэтому вызовы сразу же переводятся на мобильные аппараты врачеи , и виртуальная АТС Mango Office маршрутизирует звонки так, чтобы как можно скорее трубку снял специалист, которыи в данныи момент имеет возможность говорить. По статистике, время ожидания ответа врача не превышает 20 секунд.

Позвонить на «горячую линию» и получить консультацию онколога можно бесплатно и с любого телефона, в том числе по междугороднеи связи. Телефон «горячеи линии» МНИОИ им П.А. Герцена: 8 800 444 31 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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