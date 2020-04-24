«Выдержали единую скорость и дистанцию»: уральские военные «станцевали» онлайн-автовальс для 104-летнего ветерана ВОВ

Уральские военные из ЦВО устроили онлайн-парад для 104-летнего ветерана Великой Отечественной войны Семена Семеновича Козьмина, который живет в Екатеринбурге. Перед его окнами на передвижном экране военные показали автомобильный вальс на армейских внедорожниках «УАЗ».

- Автомобильные расчеты выполнили построение в виде цифры 75, а зачем – синхронные проезды в форме «восьмерки», «движения во фронт», «отметка на карте» и другие элементы фигурного вождения, - рассказали в пресс-службе ЦВО. – В завершение показа колонна прошла единым строем как в ходе парадного проезда механизированной колонны на День Победы перед трибуной, выдерживая единую скорость, дистанцию и интервалы между автомобилем.

Фото: пресс-служба ЦВО

Кроме автовальса в онлайн-параде приняли участие студенты медколледжа, волонтеры и юнармейцы. Подключить прямую трансляцию помогли сотрудники электросетевой компании Екатеринбурга.

В гости к Семену Семеновичу заглянул временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками ЦВО по военно-политической работе полковник Андрей Соболев. Он вручил фронтовику медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» и подарочный набор и поздравительный адрес.

Фото: пресс-служба ЦВО

СПРАВОЧНО

Когда Семена Семеновича призвали в армию, он проходил службу в должности политработника. Был награжден орденами Отечественной войны II степени и «Красной звезды», медалью «За боевые заслуги», другими наградами. Сражался на основных фронтах Великой Отечественной, после войны служил в воинских частях на Сахалине, Западной Украине, на Урале.

Первый онлайн-парад прошел в Екатеринбурге в середине апреля. Он был тестовым, после чего командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин решил, что такие мероприятия пройдут отдельно для каждого ветерана, которые вынуждены сидеть на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

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