2020-04-24T01:01:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 24 апреля 2020 года: ошибка в статистике и развод онлайн

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге и Свердловской области на 24 апреля 2020 года
Лев ИСТОМИН
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Екатеринбург переживает режим самоизоляции до особого распоряженияЕкатеринбург переживает режим самоизоляции до особого распоряженияФото: Алексей БУЛАТОВ
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ОШИБКА

В Свердловской области официально зарегистрирован только один случай смерти от коронавируса, хотя ранее в статике числились две жертвы COVID-19. На прошлой неделе стало известно, что в больнице Богдановича скончалась 70-летняя пенсионерка, которая лечилась от тяжелой формы пневмонии.

Женщина, к сожалению, умерла от тяжкого недуга, после чего медики сообщили, что у женщины был диагностирован коронавирус. Однако после вскрытия оказалось, что опасного вируса в организме женщины не обнаружено.

Таким образом, пока единственной жертвой COVID-19 в Свердловской области стал 54-летний мужчина из Красноуфимска, который не обратился к медикам вовремя.

Пациентка больницы Богдановича не была заражена коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пациентка больницы Богдановича не была заражена коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ

Как рынок труда в Свердловской области переживает пандемию коронавируса

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НОВЫХ СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ СТАЛО БОЛЬШЕ

В Екатеринбурге и Свердловской области за сутки количество зараженных коронавирусом уральцев стало на 28 человек больше. Всего с начала пандемии на Среднем Урале зарегистрировано 217 случаев заболевания.

По данным оперативного штаба, среди новых пациентов Горбольницы №40 в уральской столице стали жители Екатеринбурга, Первоуральска, Ревды, Асбеста, Верхотурья, Серова и Белоярского.

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Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что все майские празднике в Екатеринбурге и регионе будет действовать пропускной режим. При этом, на дачу уральцам все-таки разрешат ездить.

Также известно, что в первых числах мая 2020 году в екатеринбургский аэропорт Кольцово прибудет гуманитарный груз с сотней новых аппаратов ИВЛ и 110 тысячами тестов на коронавирус на общую сумму в 3,3 миллиона долларов. Все расходы оплатили известные уральские предприниматели Игорь Алтушкин и Андрей Козицын.

Оборудование поделят между больницами Свердловской и Челябинской областей.

Город немного ожил, но привычная жизнь начнется нескоро Фото: Алексей БУЛАТОВ

Город немного ожил, но привычная жизнь начнется нескороФото: Алексей БУЛАТОВ

КАК РАЗВОДЯТ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Вспышка коронавируса внесла существенные коррективы в жизнь жителей Екатеринбурга и Свердловской области. Теперь многие важные и неотложные дела можно решить посредством интернета.

Как оказалось, некоторые судьи идут на беспрецедентный шаг и разводят решившие расстаться пары через интернет.

Жительница Екатеринбурга Наталья и ее избранник Александр семь лет прожили вместе, у них есть ребенок, три года назад они зарегистрировали свои отношения официально, а в феврале 2020 года решили оформить развод.

Суд должен был состояться 27 марта, но в судах прекратили прием еще 15 числа. В итоге супруги попросили развести их заочно, без личного участия пары в суде.

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Документы Наталья и Александр отправили на электронную почту чуда, после чего получили развод. Правда после окончания режима самоизоляции им нужно будет лично прийти в ЗАГС для получения свидетельств о разводе.

Ждем сегодня на радио КП-Екатеринбург Вадима Самойлова

Ждем сегодня на радио КП-Екатеринбург Вадима Самойлова

РАДИОКУЛЬТУРА

Радио "Комсомольская правда-Екатеринбург" продолжает еженедельный музыкальный проект "Правда. Музыка. Свобода". 24 апреля в 14 часов в студии радио начнется живой концерт уральских музыкантов. Хедлайнером концерта станет основатель и один из лидеров группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов.

Все подробности - по ссылке. Подключайтесь!

ИСТОЧНИК KP.RU

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