2020-04-23T13:48:49+03:00
Общество

Как развестись в Екатеринбурге во время самоизоляции: реальный опыт

Мы обзвонили судебные участки и узнали, как сейчас обстоят дела с бракоразводными процессами
Евгений Стоянов
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Если отношения в браке охладели и вы решили развестись, то сделать это можно даже в условиях самоизоляцииЕсли отношения в браке охладели и вы решили развестись, то сделать это можно даже в условиях самоизоляцииФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Вспышка коронавируса внесла коррективы почти во все сферы жизни. После введения на Урале режима самоизоляции многие госорганы начали работать в удаленном режиме, но суды на «удаленку» не ушли. Там активно идут процессы, в том числе и бракоразводные.

Если ваша любовная лодка дала течь, и вы больше не хотите быть в законном браке со своей второй половинкой, рассказываем, как развестись в Екатеринбурге во время режима самоизоляции.

Екатеринбурженка по имени Наталья была вместе со своим избранником Александром на протяжении семи лет. Через год совместной жизни у них родилась дочка. Сначала пара жила гражданским браком, а в 2017 году решила узаконить отношения. Но затем чувства остыли, а с ними ушла и любовь. В итоге супруги решили развестись.

- 27 февраля мы подали в мировой суд заявление на развод. Пришли лично, ведь тогда еще все работало. Через месяц - 27 марта - должен был быть суд, но к тому моменту в судах уже не было приема. Его прекратили еще числа 15, - вспоминает Наталья.

В итоге женщина и ее муж написали заявление в суд, где попросили провести заседание без них.

- Мы отправили на электронную почту суда копии своих паспортов и ходатайства, чтобы нас развели удаленно, - объяснила Наталья.

В итоге мировой судья согласился провести заседание без супругов. Поскольку оба они были «за» и никаких имущественных споров между супругами не было, проблем не возникло.

Решение суда вступит в силу через месяц после решения судьи о расторжении брака – 27 апреля.

Развестись в удаленном режиме можно только в том случае если у супругов нет имущественного спора, в котором будет нужно разбираться судье Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Развестись в удаленном режиме можно только в том случае если у супругов нет имущественного спора, в котором будет нужно разбираться судьеФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Как рассказали «КП» на судебном участке, где проходил развод Натальи и Александра, свидетельства о расторжении брака супругам отправят по почте. Приходить в суд им не потребуется.

Мы обзвонили несколько судебных участков Екатеринбурга. Где-то нам рассказали, что перенесли заседания по бракоразводным процессам на середину мая, в надежде, что к тому моменту режим самоизоляции снимут. Но есть и такие суды, которые идут навстречу бывшим возлюбленным и соглашаются развести их через интернет. Но только в тех случаях, когда оба супруга согласны на этот шаг.

Для этого им нужно по почте (не электронной) направить в суд исковые заявления с просьбой о расторжении брака. После этого лучше связаться с канцелярией суда и уточнить, на какую "электронку" направить заявление с просьбой, чтобы судья рассмотрел дело без присутствия сторон.

После того, как судья примет соответствующее решение, должен пройти месяц, чтобы оно вступило в законную силу. Решение о расторжении брака могут направить по почте. С ним уже можно идти в ЗАГС для получения свидетельства.

До этого мы рассказывали об уральцах, которые наоборот решили жениться и сделали это несмотря на действующий режим самоизоляции. Кто-то провел церемонию бракосочетания онлайн, а кто-то сделал предложение руки и сердца по интернету.

ИСТОЧНИК KP.RU

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