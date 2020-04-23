2020-04-23T12:24:23+03:00
Общество

«Кольцо появилось на экране, а потом в жизни»: екатеринбурженке сделали онлайн-предложение руки и сердца

Жених Марии организовал виртуальное свидание с артистами в условиях самоизоляции
Юлия СТАЛИНА
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Сначала кольцо появилось на экране, а затем в реальности. Фото: предоставлено Ксенией Лемеш.Сначала кольцо появилось на экране, а затем в реальности. Фото: предоставлено Ксенией Лемеш.
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Как устроить незабываемое свидание, когда действует режим самоизоляции? Рестораны не работают, кинотеатры тоже, и даже прогулка по набережной грозит штрафом от 3 до 5 тысяч рублей. Но уральцы придумали, как выкрутиться в такой непростой ситуации. Организатор свадеб и вечеринок Ксения Лемеш устроила онлайн-предложение руки и сердца. Рассказываем, как это было.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ СО СВАДЬБЫ

26-летний Александр Пирогов живет в Санкт-Петербурге. Год назад парень приезжал в Екатеринбург по работе. Здесь он познакомился с Марией. Молодой человек влюбился в уралочку и увез ее с собой в северную столицу. Недавно Александр решился сделать невесте предложение.

- Нам Александр написал 4 апреля, сразу после того, как мы провели первую онлайн-свадьбу. Там был интересный формат, где молодожены отмечали торжество со своими гостями по видео связи. Никто самоизоляцию не нарушил и праздник получился необычным, - объясняет Ксения Лемеш, организатор свадеб в Екатеринбурге. – Александр тоже захотел порадовать возлюбленную необычным способом.

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Екатеринбуржцы на самоизоляции делают предложения в онлайне
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Буквально за три дня Ксения Лемеш со своей командой удалено организовали свидание. Пригласили артистов, придумали сценарий. Так как Александр живет с Марией в одной квартире, молодому человеку приходилось придумывать разные поводы, чтобы выйти на улицу. Но девушка так ничего и не заподозрила.

С ФОКУСНИКМИ И АРТИСТАМИ

В день «Х» сюрприз для Марии был готов. Александр предложил возлюбленной вместе посмотреть видео в интернете. Включили. На экране появилась девушка со скрипкой и начала играть мелодию, затем ее сменил фокусник.

- Самый главный трюк был в конце – фокусник достал коробку, а когда открыл ее, там было кольцо. В этот момент Александр тоже достал такую же коробочку с кольцом, встал на колено и сказал «Ты выйдешь за меня». Девушка до последнего момента ни о чем не догадывалась, - продолжает Ксения.

Мария ни о чем не догадывалась. Фото: предоставлено Ксенией Лемеш.

Мария ни о чем не догадывалась. Фото: предоставлено Ксенией Лемеш.

Как только удивленная уралочка ответила «Да», на экране компьютера появились друзья пары. Тут уже посыпались поздравления и слезы радости.

Сейчас уральские организаторы готовят еще одну онлайн-свадьбу. Сейчас такой формат популярен, так как рестораны не работают, а отметить событие хочется. Напомним, в данный момент свердловские ЗАГСы не регистрируют браки без особой необходимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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