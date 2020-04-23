2020-04-23T08:41:40+03:00
Общество

«Стало известно после вскрытия»: в Свердловской области у 70-летней бабушки, которая погибла от пневмонии, не нашли коронавирус

Информацию опубликовал региональный оперштаб по борьбе с COVID-19
Мария Трапезникова
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Результаты получили только после вскрытияРезультаты получили только после вскрытияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Несколько дней назад мы писали про 70-летнюю бабушку из Богдановича, которую положили в горбольницу с тяжелой стадией пневмонии и хроническим заболеванием. Кроме того, было основание полагать, что она могла заразиться COVID-19. Чуть позже она скончалась.

- Возрастной пациент поступил в больницу с пневмонией. В рамках стандартных протоколов по тестированию на коронавирус лиц старшего возраста и лиц с пневмониями у больного забраны пробы, - рассказали тогда в региональном оперштабе. - В связи с наличием у пациента тяжелого сопутствующего хронического заболевания, спасти его, к сожалению, не удалось. Уже после смерти пациента предварительно было подтверждено наличие вируса.

Сотрудники Роспотребнадзора установили круг лиц, которые могли контактировать с погибшей. Также было принято решение закрыть на прием и выписку все хирургическое отделение больницы.

Однако сегодня стало известно о том, что женщина погибла не от COVID-19 – во время вскрытия патологоанатомы не нашли вируса в организме. Информацию об этом сегодня опубликовали в региональном оперштабе.

- Данные патологоанатомического исследования, проведенного в отношении 70-летнего пациента Богдановичской ЦРБ, скончавшегося от совокупности факторов, вызванных пневмонией и тяжелым хроническим заболеванием, показали картину, которая не соответствует коронавирусной инфекции, - заявил в штабе.

Таким образом, на сегодняшний день в Свердловской области зафиксирован только один случай смерти от COVID-19. Погибшим оказался 54-летний мужчина из Красноуфимска, который слишком поздно обратился за медпомощью. Всего же в регионе зафиксировано 243 случая заражения коронавирусом. Из этого числа 65 пациентов медикам удалось поставить на ноги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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