«Екатеринбурггаз» проводит плановые работы в срок

На газораспределительных сетях Екатеринбурга продолжаются плановые ремонтные работы для обеспечения бесперебойного и безаварийного газоснабжения потребителей Екатеринбурга.

АО «Екатеринбурггаз» является предприятием, ответственным за жизнеобеспечение, и осуществляет непрерывную эксплуатацию опасных производственных объектов. Система газоснабжения жилых домов и предприятий Екатеринбурга должна работать как часы, без сбоев и аварий. Даже в сложное с точки зрения эпидемиологии время все запланированные строительные и ремонтные работы на газовых сетях должны быть реализованы в срок.

Обо всех работах потребители будут информироваться заблаговременно. Фото: Пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

21-23 апреля проходят работы в районе Широкой Речки и Академического района. АО «Екатеринбурггаз» заканчивает реализацию мероприятий по переукладке газопровода высокого давления на улице Тенистая. В 2020 году, по планам администрации Екатеринбурга, будет открыта магистраль, соединяющая район Академический и Широкую речку. Сейчас идет строительство дороги по ул. Краснолесья –Тенистая- Суходольская. В связи с реконструкцией дорожной сети на улице Тенистой специалисты демонтировали прежний газопровод, освободив участок под будущую дорогу. Для газоснабжения юго-западной части Верх-Исетского района в сжатые сроки был построен новый газопровод высокого давления диаметром 500 миллиметров и протяженностью почти 1 километр. Полностью работы на объекте будут завершены в мае.

21-23 апреля проходят работы в районе Широкой Речки и Академического. Фото: Пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

22-24 апреля начаты масштабные работы в Орджоникидзевском районе. Специалисты проводят переврезки газопроводов сразу на нескольких участках по улицам Чуцкаева, Полевая. Здесь реализуется проект по техническому перевооружению газопроводов высокого и низкого давления в рамках третьего этапа строительства трамвайной линии в Верхнюю Пышму. Дополнительно, одновременно с этими работами, специалисты установили новый шкафной газораспределительный пункт и построили новые трубопроводы для закольцевания системы. Тем самым существенно повышена надежность и эффективность газоснабжения жителей Орджоникидзевского района.

22-24 апреля начаты масштабные работы в Орджоникидзевском районе. Фото: Пресс-служба АО «Екатеринбурггаз»

В рамках летней ремонтной кампании в уральской столице будут заменены трубопроводы, установлены новые газораспределительные пункты и заменено оборудование для повышения надежности газоснабжения жилых домов и обеспечения подключения к сетям новых потребителей. Обо всех работах потребители будут информироваться заблаговременно.