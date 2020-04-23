2020-04-23T07:45:55+03:00
Общество

«Искренне раскаивается в содеянном»: организатора подпольной вечеринки в Екатеринбурге отправили под суд

Теперь Стасу Словиковскому грозит штраф
Мария Трапезникова
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Организатора подпольной вечеринки Стаса Словинковского отправили под суд. Напомним, в минувшие выходные в центре Екатеринбурга он организовал тусовку, несмотря на указ губернатора о режиме самоизоляции и запрете всех массовых мероприятий. Все, кто на ней присутствовал, были без масок и других средств индивидуальной защиты. Мероприятие прошло, однако после этого всех принимавших в нем участие начала искать полиция. «КП-Екатеринбург» пыталась связаться со Стасом, чтобы прояснить ситуацию, однако он все отрицал и после перестал отвечать.

Как рассказал «Комсомолке» пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых, который и написал рапорт о проведении проверки, Словиковского нашли и провели с ним серьезную беседу.

- Подозреваемый был вызван сотрудниками городской полиции сегодня на вечер. Организатор скандальной вечеринки прислушался к законным требованиям представителей МВД, не стал демонстрировать из себя героя, не принимал попыток скрыться, пошел на контакт и добровольно явился в установленное время в городское УМВД на Фрунзе, 74, - рассказал Горелых. – Он искренне раскаивается в содеянном, сожалеет, что причинил другим людям неприятности. Возможно, суд учтет это обстоятельство.

На своей странице во "ВКонтакте" Стас накануне вечеринки опубликовал пост-приглашение, но позже удалил его. Фото: 66.RU

На своей странице во "ВКонтакте" Стас накануне вечеринки опубликовал пост-приглашение, но позже удалил его. Фото: 66.RU

Тем не менее, по словам Горелых, на него завели административное делопроизводство за невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения. Теперь ему грозит штраф.

- Молодой человек со своим адвокатом, для того чтобы продемонстрировать общественности осознание степени произошедшего и принести извинения людям, намерены уже завтра провести ряд встреч и мероприятий по доведению свой позиции по данному вопросу, - добавил Горелых.

Напомним, что Стас Словиковский известен в Екатеринбурге среди любителей неординарных вечеринок – именно он в 2016 году организовал «BDSM-вечеринку» Blue Velvet, после которой клуб Lynch, где и проводилась тусовка, закрыли.

Уральские тусовщики устроили тайную вечеринку во время самоизоляции.Видео: 66.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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