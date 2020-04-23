2020-04-23T00:33:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 23 апреля 2020 года: деньги от Путина и тесты от Алтушкина

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Екатеринбурге и Свердловской области на 23 апреля 2020 года
Лев ИСТОМИН
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Урал продолжает борьбу с коронавирусомУрал продолжает борьбу с коронавирусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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ОБНАДЕЖИВАЮЩАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

В Екатеринбурге и Свердловской области на данный момент официально за последние сутки подтверждено 10 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии коронавируса достигло 243 человек.

При этом, 5 человек за последние сутки полностью излечились от вируса, и теперь общее число поправившихся от опасного недуга достигло 65 человек.

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Состояние 13 заболевших на этот момент остается тяжелым, 37 пациентов Горбольницы №40 в Екатеринбурге остается средней тяжести, остальные – в удовлетворительном состоянии. Такую информацию передает оперативный штаб региона.

Также на сегодняшний день известно о двух погибших от коронавируса: сначала от болезни скончался 54-летний житель Красноуфимска, а позже – 70-летняя пенсионерка из Богдановича.

В ночь на среду в екатеринбургский аэропорт Кольцово прибыл рейс из Турции, который доставил на родину 69 туристов. Все они были оперативно размещены в обсерваторе под Асбестом. Здесь они будут находиться под наблюдением врачей ближайшие две недели.

Президент подключился к вопросам развития Среднего Урала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент подключился к вопросам развития Среднего УралаФото: Алексей БУЛАТОВ

КОГДА ВСЕ ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ

Это, по утверждению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, самый частый вопрос, который ему задают жители региона в комментариях в его Instagram.

И глава региона объяснил, когда можно будет отменять ограничительные меры. По его словам, рекомендательная самоизоляция вводится, когда число заражений коронавирусом удваивается каждый 3 -5 дней, или же когда рост заболеваемости вирусом превышает возможности здравоохранения.

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А вот отказаться от таких мер можно, когда на протяжении 14 дней количество новых заболевших падает. К этому момент система регионального здравоохранения должна быть готова тестировать всех, кто обратился к медикам с симптомами COVID-19.

Отдельные ограничения могут сохраняться на протяжении длительного времени, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса.

НИ ПАРАДА, НИ РЕПЕТИЦИЙ

Парад Победы ко дню 75-летия с момента окончания Великой Отечественной войны ранее решили перенести на неопределенный срок. Руководство страны рассматривает предварительные даты на 24 июня или даже на 2 сентября 2020 года.

После этого решения отпала необходимость и в репетициях парада, в том числе и в Екатеринбурге. 22 апреля стало известно, что пока все репетиции отменены. Личный состав парадных расчетов и механизированных колонн направили в пункты постоянной дислокации.

Кстати, в Министерстве обороны заявили, что 9 мая 2020 года в Екатеринбурге все-таки проведут торжественные построения в честь памятной даты, они пройдут в воинских частях Свердловской области. А ветеранов поздравят индивидуально, для этого, кстати, мэрия Екатеринбурга уже закупила 8,5 тысяч подарочных наборов.

Репетиции парада отменили. Временно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Репетиции парада отменили. ВременноФото: Алексей БУЛАТОВ

ДЕНЬГИ ОТ ПУТИНА

На этой неделе президент России Владимир Путин провел очередное совещание с участием глав регионов, где губернаторы Калининградской области Антон Алиханов и глава Приморья Олег Кожемяко посетовали на нехватку денег из федерального центра на развитие региона: не на что нормально чинить и строить мосты, не на что развивать регион.

Это совещание в рабочем порядке посмотрел и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. 22 апреля была его речь докладывать президенту об успехах в борьбе с коронавирусом. После этого Куйвашев передал Путину две просьбы. Обе касаются выделения денег региону.

На подготовку к новому отопительному сезону 2020 – 2021 года в Екатеринбурге и Свердловской области глава региона попросил 1 миллиард рублей. Тут все понятно – люди стали меньше платить за коммуналку – у многих просто не хватает денег, а готовиться к сезону надо. И Путин сказал, что этот вопрос в стадии проработке, его будут обсуждать скоро на совещании.

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Далее Евгений Куйвашев сказал, что в регионе строят дороги и дома. Вот-вот откроется новый сезон по ремонту и строительству дорог, поэтому нужны дополнительные деньги: больше 1,2 миллиарда на продолжение строительства ЕКАДа, а также чуть больше 124 миллионов рублей на дороги Нижнего Тагила и пригорода.

Кстати, деньги Тагил получает каждый год из федеральной казны по национальному проекту. Тут не лишним будет вспомнить об одном решении главы региона: Нижний Тагила по численности населения (360 тысяч человек) не попадал под этот проект и мог не получить сотни миллионов рублей каждый год. Однако губернатор Евгений Куйвашев предложил заявиться на проект не Тагилу, а объединенной тагильской агломерации, численность которой уже 650 тысяч человек. В итоге в проект попали, дороги строят и ремонтируют, о чем регулярно докладывается президенту.

А ремонтировать есть что, если в самом городе дороги существенно обновляют, то в пригороде все обстоит намного хуже: ужасные дороги в поселке Черноисточинск, в поселок Баранчинский дорога не соответствует требованием уже много лет: по ней сложно и просто опасно ездить в любое время года. Опытные водители ездят в обход через Кушву, а это плюс 27 километров пути в одну сторону.

Президент Владимир Путин просьбу губернатора Евгения Куйвашева услышал, и дал поручение главе минтранса Евгению Дитриху вместе с главой региона проработать вопрос, а потом представить ему.

Уральские предприниматели тратят на помощь родному региону миллионы долларов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские предприниматели тратят на помощь родному региону миллионы долларовФото: Алексей БУЛАТОВ

ТЕСТ ОТ ИГОРЯ АЛТУШКИНА И АНДРЕЯ КОЗИЦЫНА

Кстати, в беседе с главой государства свердловский губернатор упомянул тех уральских крупных предпринимателей, которые жертвуют значительные средства на борьбу с коронавирусом. Речь идет о главе РМК Игоре Алтушкине, генеральном директоре УГМК Андрее Козицыне и владельце компании «Сима-ленд» Андрее Симановском.

До конца неделе в Екатеринбург прибудет очередная партия гуманитарного груза от Игоря Алтушкина: на Урал доставят средства защиты для медиков, которые сегодня находятся на передовой в борьбе с коронавирусом. Это медицинские маски, щитки на лицо, медицинские очки, антисептики, защитные костюмы и бесконтактные термометры.

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Вместе с ними в Екатеринбург доставят 110 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, которые одобрил минздрав Китая, откуда прибудет груз. Стоимость тестов – 860 тысяч долларов США. Кстати, половину этой суммы оплатил Андрей Козицын.

Также по просьбе руководства региона РМК и УГМК закупили 100 аппаратов ИВЛ на 3,3 миллиона долларов. Их на Урал в начале мая доставит пятый рейс с гуманитарным грузом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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