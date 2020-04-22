Когда все это закончится: свердловский губернатор пообщался с уральцами

УСЛОВИЯ ДЛЯ СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает общение с жителями региона в формате «вопрос – ответ» на своей страничке в Instagram. Самый популярный вопрос, который волнует всех без исключения уральцев – когда все это закончится? Когда область и страна вернутся к привычному образу жизни? Когда снимут ограничения в Свердловской области?

Однозначного ответа на этот вопрос Евгений Куйвашев не дает, да и не может этого сделать по объективным причинам. Однако политик назвал несколько условий для того, чтобы все ограничения были сняты.

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Рекомендательная самоизоляция вводится, когда количество заражений коронавирусом удваивается каждый 3 – 5 дней, или же рост заражений превышает возможности системы здравоохранения.

А вот отказаться от этой меры можно, когда число новых случаев заражения в течение двух недель снижается. К этому моменту у руководства региона должны быть возможности для тестирования каждого жителя, который обращается к врачам с симптомами коронавируса.

Кстати, глава региона отметил, что отдельные незначительные ограничения могут сохраняться довольно долгое время.

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ОБЩЕНИЕ ПРОДОЛЖИТСЯ

Будете ли дальше общаться с жителями региона в Instagram в формате вопросов и ответов, когда все это закончится?

Конечно же, я продолжу подобное общение, надеюсь, что оно будет полезным и информативным для всех. Мне очень важна ваша обратная связь.

Я работающий пенсионер, нахожусь на самоизоляции. Мне сказали, что работаю по договору, поэтому оплата не положена. Таким образом, я теряю сумму полной пенсии и зарплату.

Вы входите в группу риска, поэтому, конечно, лучше временно остановить работу. Не совсем понятно, о каком договоре идет речь. Если это трудовой договор, то действует трудовое законодательство, а, следовательно, оплата должна быть.

Если заключен договор гражданско-правового характера, то оплата по нему напрямую зависит от объема указанных услуг. Как работающий пенсионер Вы получаете страховую пенсию – без учета сумм индексаций. При этом, даже если вы работаете по договору, ваша организация подает отчет на Вас в пенсионный фонд, и пенсия выплачивается в установленном порядке. Это не зависит от того, получите ли вы зарплату в апреле.

Индексация пенсии возможна только в случае расторжения договора. После увольнения все пропущенные суммы индексации должны восстановиться.

Муж должен вернуться к маю из командировки в Воркуту. Живем в деревне. Что ему делать, когда он вернется домой?

По словам Евгения Куйвашева, строгого запрета на выход из дома для человека, который приехал из Воркуты, нет. Однако в поезде, который формируется в Москве, он может контактировать с жителями столичного региона, поэтому лучше подстраховаться и создать условия для изоляции.

Деньги на детей уже начали выплачиватьФото: Алексей БУЛАТОВ

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ УЖЕ НАЧАЛИСЬ

Когда заработает система с выплатами для семей с детьми до трех лет включительно?

По словам губернатора, такие выплаты уже начались. Деньги выплачиваются с апреля по июнь. Если же подать заявление на выплату после 30 июня, то средства будут выплачены единовременно.

Главное, чтобы заявление подал владелец сертификата на материнский капитал, указав именно свой счет в заявлении. Заявление можно подать дистанционно до 1 октября в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда России.

Почему в детских поликлиниках перестали ставить детям прививки от опасных болезней?

Вакцинацию в Свердловской области остановили до особого распоряжения. К этому нужно отнестись с пониманием. Пока сроки, на которые откладывают прививки, не критичны. Если же самоизоляция будет продлена, то будет сформирован график догоняющей вакцинации.

За пустой детсад платить не надоФото: Алексей БУЛАТОВ

ЖКХ В РАССРОЧКУ И БЕЗ ШТРАФОВ

Мать-одиночка осталась без работы, дохода нет. Вместе с 11-летним ребенком женщина снимает однокомнатную квартиру, частично оплачивает коммунальные услуги. Коммунальщики пообещали в течение трех дней отключить свет. Что делать?

Сегодня никто не вправе ограничить оказание коммунальных услуг. Также приостановлены штрафы за просрочку платежей за услуги ЖКХ. Долги не спишут, но дадут определенную передышку.

В апреле наши дети в Ирбите ни дня не ходили в детский сад, но счет выставили за весь месяц.

Губернатор созвонился с мэром, тот дал обещание разобраться в ситуации. Сделают перерасчет.