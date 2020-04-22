«Борьба за Награду»: в Екатеринбурге спасают лошадь, выжившую в страшном пожаре на конюшне

Жители Екатеринбурга помогают вылечить выжившую лошадь по кличке Награда. Животное пострадало во время пожара в конюшне на Уралмаше. Трагедия случилась накануне, тогда в огне погибли 12 лошадей и 5 собак.

Награда выжила, но лошадь находится в тяжелом состоянии. У коня обгорело тело, но врачи дают положительные прогнозы.

- Сегодня третьи сутки после пожара. Лошадь уже не такая отечная, спали глаза и их видно. Но Награда находится в критическом состоянии. Ей проводится внутривенная инфузия, - рассказал ветеринар в группе «Вконтакте», где собирают средства для выжившей лошади «Помощь для Награды».

Состояние лошади, которая пострадала при пожаре в конюшне в Екатеринбурге .

Награде требуется длительное и дорогое восстановление. У владелицы конюшни нет на это средств, но на помощь вызвались неравнодушные люди. Кто-то приносит медикаменты, некоторые перечисляют деньги.

Напомним, пожар в конном клубе «Алла» по улице Кировоградской случился 20 апреля. Сгорели все постройки, но спасателям удалось остановить огонь, пока он не перекинулся на соседние здания. Животных не спасли, люди не пострадали.

На теле у лошади ожоги, не открываются глаза. Фото: группа "Вконтакте" "Помощь для Награды"

Что нужно сейчас для Награды, расскажет ее хозяйка по телефону. Вот ее номер: +79089048075 Надежда.

Если вы хотите помочь материально, публикуем реквизиты:

Карта Сбербанка 4276 1600 2051 2605 Получатель Надежда Григорьевна Г. (с пометкой для Награды).