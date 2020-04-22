2020-04-22T16:54:03+03:00
Общество

«Буду за них воевать»: на Урале у многодетной матери, сбежавшей в лес от коронавируса, забрали сыновей

Сейчас они с отцом, который, по словам Марии, не совсем адекватен
Евгений Стоянов
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Семья пробыла в лесу больше суток. Фото: ГУ МВД по Свердловской областиСемья пробыла в лесу больше суток. Фото: ГУ МВД по Свердловской области
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В свердловском городе Артемовский органы соцзащиты приняли решение, касающееся двух маленьких детей. Их родители стали известны после того, как сбежали в лес от вспышки коронавируса. В уральскую тайгу муж с женой отправились вместе с тремя малолетними детьми, мальчиками четырех и восьми лет и 9-летней девочкой. В лесу семья пробыла больше суток. В итоге их нашли полицейские и вернули домой – в поселок Красногвардейский в Артемовском районе.

Позже Мария (мама детей) рассказала «Комсомолке», что идти в лес она не хотела, а тем более брать туда маленьких детей. Но супруг заставил их угрозами.

После возвращения в «цивилизацию» детей отправили в реабилитационный центр в поселке Буланаш, а Мария, опасаясь мужа, уехала в Екатеринбург – к родителям. Женщина рассчитывала увезти детей в уральскую столицу, чтобы не оставлять их с мужчиной, которого она считает неадекватным. Но органы соцзащиты решили иначе.

«КОМИССИЯ ПОЛНОСТЬЮ НА ЕГО СТОРОНЕ»

На заседании социальных работников, которое прошло 22 апреля в Артемовском, было принято решение отдать двух мальчиков отцу. Девочка пока находится в реабилитационном центре.

- Комиссия полностью на его стороне. Сказали, что я якобы все выдумала, - рассказала Мария. - Опека должна была произвести осмотр моих жилищных условий [в Екатеринбурге] и составить акт, но я сняла двухкомнатную квартиру только в эти выходные. Опека просто не успела прийти и составить акт.

Также, по словам женщины, соцработники были недовольны тем, что она общается с журналистами. Ну и последний аргумент - в Екатеринбурге зафиксирована вспышка коронавируса, которой в Артемовском районе пока нет.

К счастью для Марии, ее муж не против того, чтобы она забрала дочь, как и комиссия ПДН. Однако сама многодетная мама сдаваться не намерена. Она собирается развестись с мужем и добиться, чтобы все дети жили с ней.

Мария рассчитывает, что ей удастся добиться того, чтобы все дети жили с ней

Мария рассчитывает, что ей удастся добиться того, чтобы все дети жили с ней

- Буду воевать за сыновей, - подытожила Мария.

«РЕШЕНИЕ БЫЛО ПРИНЯТО ОСОЗНАННЫМ»

«Комсомолка» попыталась дозвониться до супруга Марии Андрея, но трубку взяла его мама.

- Да не заставлял он ее идти в лес! Это было их общее решение. Они оба так хотели! – эмоционально ответила женщина.

На вопрос о том, с кем на ее взгляд будет лучше мальчикам, женщина ответила так:

- Для них лучше с нами. - коротко добавила она и попрощалась.

Игорь Мороков считает, что комиссия ПДН приняла взвешенное решение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Игорь Мороков считает, что комиссия ПДН приняла взвешенное решениеФото: Алексей БУЛАТОВ

Мы обратились за комментарием к уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области Игорю Морокову.

- Мы занимались этой ситуацией, и я на контакте с председателем комиссии по делам несовершеннолетних. Понимаете, это было коллегиальное рассмотрение и в нем принимали участие не только органы соцзащиты. И я все-таки склоняюсь к мнению, что решение было принято осознанно, - отметил Игорь Мороков.

Также детский омбудсмен рассказал, что после звонка нашего корреспондента еще раз свяжется с комиссией ПДН Артемовского и попросит их держать ситуацию на контроле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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