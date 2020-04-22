2020-04-22T13:05:07+03:00
Общество

Виртуально окультуримся: «Ночь Музеев» в Екатеринбурге проведут в онлайн формате

Увидеть произведения искусств в живую можно будет только осенью
Юлия СТАЛИНА
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Полную программу «Ночи музеев» раскроют за неделю до события.Полную программу «Ночи музеев» раскроют за неделю до события.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Международный проект «Ночь музеев», который должен пройти в мае, отменяют во всем мире, но только не в Екатеринбурге. В столице Урала решили провести мероприятия виртуально. Увидеть произведения искусство можно в онлайне 16 мая. Об этом рассказала команда проекта в Екатеринбурге.

- Таким образом участники общегородского мероприятия решили не оставлять без внимания Международный день музеев 18 мая и, по традиции, отмечают его в ближайшую к этой дате субботу. Кроме того, проведение «Ночи музеев» в мае имеет дополнительную важность, потому что главной темой проекта в этом году является 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, и этому важнейшему историческому событию участники также посвятят свои программы, - сообщает пресс-служба проекта «Ночь Музеев».

Но прогуляться по музеям и устроить культурный праздник все-таки получится. Только уже осенью. Настоящая «Ночь музеев» пройдет 14 ноября. Пока организаторы просят запастись терпением.

О площадках, которые будут участвовать в онлайн-проекте, объявят позже. Узнать подробности можно на сайте ночьмузеев.екатеринбург.рф. Команда-организаторов анонсировали, что они предусмотрели различные активности как для детей, так и взрослых. Будут программы и для людей с инвалидностью.

- Для скорейшего выхода из непростой ситуации, в которой мы сегодня оказались, очень важно проявлять ответственность и терпение, и оставаться дома. При этом культурные события могут дарить необходимые новые впечатления и яркие эмоции, с которыми легче и интереснее жить даже в режиме самоизоляции, - добавили в пресс-службе.

Полную программу «Ночи музеев» раскроют за неделю до события.

ИСТОЧНИК KP.RU

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