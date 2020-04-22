«Привезли пациентов из ЦГКБ №1»: Уральский институт кардиологии закрыли на карантин

Уральский институт кардиологии в Екатеринбурге закрыли на карантин. Все из-за того, что еще 12 апреля туда госпитализировали трех пациентов из ЦГКБ №1, в котором 18 апреля зафиксировали вспышку коронавируса. Информацию подтвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Всем троим пациентам было необходимо провести неотложные операции. Никаких признаков респираторных заболеваний у них не было. Но вчера сначала у пациента кардиоцентра, а затем и у переведенного из горбольницы №1 появились признаки ОРВИ, - написал губернатор на своей странице в Instargam.

Сейчас оба пациента переведены в инфекционное отделение Верхнепышминской больницы, где их обследуют на коронавирус. А в Уральском институте кардиологии уже составлены списки лиц, которые с ними контактировали. Все они также пройдут диагностику.

Напомним, о вспышке коронавируса в ЦГКБ №1 стало известно в минувшие выходные, 18 апреля. Число людей, у которых предварительно подтвердился диагноз – 91 человек. Среди них – пациенты и медики. У 78 из них COVID-19 зафиксировали официально.

Больницу в срочном порядке закрыли на карантин, заразных изолировали, остальных врачей начали расселять по гостиницам города. Как недавно во время брифинга оперштаба заявил вице-губернатор Павел Креков, одной из возможных причин вспышки стала халатность медперсонала. Сейчас в ЦГКБ №1 проводится расследование, в ходе которого виновных найдут и накажут по всей строгости закона.

Кроме того, сегодня губернатор Куйвашев рассказал, что в восьми больницах области зафиксированы зараженные коронавирусом. В Екатеринбурге - в больницах №1, №40, №20, №14 и в «Новой больнице». Также случаи у врачей и пациентов зафиксированы в Красноуфимской районной больнице и в Богдановичской ЦРБ.

Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области официально зарегистрировано 243 случая коронавируса. При этом медикам удалось на ноги поставить 65 человек.

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