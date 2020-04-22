Перестали платить: уральские энергетики рассказали, когда у должников отключат свет и тепло

Энергетики призывают жителей Свердловской области не растить долги по коммуналке. Дело в том, что с 6 апреля в России вступило в силу постановление правительства №424. По нему должникам до 1 января 2021 года не начисляют штрафные пени за просрочку платежей (это не касается пени, начисленных до 6 апреля, - Ред.). Более того, отключить их от услуг коммунальщики тоже не могут. И энергетики теперь опасаются, что некоторые жители могут злоупотребить этим.

- Это одна из мер социальной поддержки, чтобы люди, находящиеся дома и доход которых несколько снижается, чувствовали поддержку, - говорит Игорь Чикризов, заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области. - С другой стороны всем надо помнить, что этот мораторий не означает, что население освобождается от платы за коммунальные услуги. Пени и штрафы по истечении этого периода не будут прощены. Коммунальные услуги надо оплачивать, чтобы по истечении моратория сумма не оказалась неподъемной.

Пени за долги по ЖКХ с 6 апреля не растут, но оплачивать коммунальные услуги все равно надо, говорят энергетикиФото: Мария ЛЕНЦ

Причина, по которой коммунальщики призывают жителей Свердловской области не расслабляться и платить за ЖКХ состоит еще и в том, что региону нужно готовиться к зиме.

- Сбор денежных средств с потребителей - это единственный источник денег на оплату топлива, на зарплаты и налоги, - говорит Игорь Чикризов. - Несмотря на внешние и внутренние условия, следующий отопительный период все равно наступит и от того, как энергокомпании подготовят оборудование, зависит жизнеобеспечение всех нас.

К настоящему моменту, по данным Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», уральцы на 46% стали меньше платить за коммунальные услуги.

- Мы в такой ситуации еще никогда не жили, - говорит Дмитрий Прилежаев, директор по работе с дебиторской задолженностью Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». - 30%-ное падение собираемости по итогам года мы оцениваем как вполне вероятный сценарий. И он не позитивный. Если нам заплатят долги только по теплу, то мы в 2.5 раза сможем больше отремонтировать коммунальных сетей.

Энергетики отмечают, что собираемость платежей за коммуналку с жителей Свердловской области снизилась на 46%Фото: Олег УКЛАДОВ

Представители энергокомпаний отмечают, что сейчас они реализуют все ремонтные программы, которые у них есть. Однако неплатежи могут привести к отсутствию ресурсов.

- Мы на сегодняшний день приступили к реализации всех программ, - говорит Дмитрий Буданов, генеральный директор «Облкоммунэнерго». - Если уровень платежей будет и дальше снижаться, то это будет отражаться на обьеме реализации.

Тем жителям, которые объективно не могут оплатить счета за коммуналку, энергетики рекомендуют в первую очередь обратиться в свою управляющую компанию.

- Если в связи с падением заработной платы и простоем вам не хватает денег на оплату коммунальных услуг, я бы порекомендовал обратиться в свою управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, если у вас заключен прямой договор, и написать обращение, - говорит Дмитрий Прилежаев. - В нем указать, что вы оказались в сложной жизненной ситуации и попросить рассмотреть возможность отсрочки выплаты по задолженности. Безусловно многие захотят воспользоваться возможностью. Мы будем с каждым потребителем работать.

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