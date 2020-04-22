2020-04-22T11:02:10+03:00
Общество

Перестали платить: уральские энергетики рассказали, когда у должников отключат свет и тепло

Собираемость платежей в период самоизоляции упала в два раза
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
До 1 января следующего года должников отключать не будут.До 1 января следующего года должников отключать не будут.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Энергетики призывают жителей Свердловской области не растить долги по коммуналке. Дело в том, что с 6 апреля в России вступило в силу постановление правительства №424. По нему должникам до 1 января 2021 года не начисляют штрафные пени за просрочку платежей (это не касается пени, начисленных до 6 апреля, - Ред.). Более того, отключить их от услуг коммунальщики тоже не могут. И энергетики теперь опасаются, что некоторые жители могут злоупотребить этим.

- Это одна из мер социальной поддержки, чтобы люди, находящиеся дома и доход которых несколько снижается, чувствовали поддержку, - говорит Игорь Чикризов, заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области. - С другой стороны всем надо помнить, что этот мораторий не означает, что население освобождается от платы за коммунальные услуги. Пени и штрафы по истечении этого периода не будут прощены. Коммунальные услуги надо оплачивать, чтобы по истечении моратория сумма не оказалась неподъемной.

Пени за долги по ЖКХ с 6 апреля не растут, но оплачивать коммунальные услуги все равно надо, говорят энергетики Фото: Мария ЛЕНЦ

Пени за долги по ЖКХ с 6 апреля не растут, но оплачивать коммунальные услуги все равно надо, говорят энергетикиФото: Мария ЛЕНЦ

Причина, по которой коммунальщики призывают жителей Свердловской области не расслабляться и платить за ЖКХ состоит еще и в том, что региону нужно готовиться к зиме.

- Сбор денежных средств с потребителей - это единственный источник денег на оплату топлива, на зарплаты и налоги, - говорит Игорь Чикризов. - Несмотря на внешние и внутренние условия, следующий отопительный период все равно наступит и от того, как энергокомпании подготовят оборудование, зависит жизнеобеспечение всех нас.

К настоящему моменту, по данным Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», уральцы на 46% стали меньше платить за коммунальные услуги.

- Мы в такой ситуации еще никогда не жили, - говорит Дмитрий Прилежаев, директор по работе с дебиторской задолженностью Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». - 30%-ное падение собираемости по итогам года мы оцениваем как вполне вероятный сценарий. И он не позитивный. Если нам заплатят долги только по теплу, то мы в 2.5 раза сможем больше отремонтировать коммунальных сетей.

Энергетики отмечают, что собираемость платежей за коммуналку с жителей Свердловской области снизилась на 46% Фото: Олег УКЛАДОВ

Энергетики отмечают, что собираемость платежей за коммуналку с жителей Свердловской области снизилась на 46%Фото: Олег УКЛАДОВ

Представители энергокомпаний отмечают, что сейчас они реализуют все ремонтные программы, которые у них есть. Однако неплатежи могут привести к отсутствию ресурсов.

- Мы на сегодняшний день приступили к реализации всех программ, - говорит Дмитрий Буданов, генеральный директор «Облкоммунэнерго». - Если уровень платежей будет и дальше снижаться, то это будет отражаться на обьеме реализации.

Тем жителям, которые объективно не могут оплатить счета за коммуналку, энергетики рекомендуют в первую очередь обратиться в свою управляющую компанию.

- Если в связи с падением заработной платы и простоем вам не хватает денег на оплату коммунальных услуг, я бы порекомендовал обратиться в свою управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, если у вас заключен прямой договор, и написать обращение, - говорит Дмитрий Прилежаев. - В нем указать, что вы оказались в сложной жизненной ситуации и попросить рассмотреть возможность отсрочки выплаты по задолженности. Безусловно многие захотят воспользоваться возможностью. Мы будем с каждым потребителем работать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Свердловской области еще 10 человек заболели коронавирусом

Число заболевших в регионе возросло до 243 человек. Состояние 13 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 37 – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное. (Подробнее)

Не хуже, чем в гостинице: уральских туристов, вернувшихся из Турции, на две недели поселили в обсерватор под Асбестом

Накануне вечером в Екатеринбург приземлился еще один спецрейс «Уральских авиалиний», который привез домой застрявших в Турции свердловчан. 37 пассажиров пришлось изолировать и отправить в обсерватор под Асбест. (Подробнее)

Из-за коронавируса в Екатеринбурге военные отменили все репетиции парада по случаю Победы

Военные решили отменить запланированные репетиции парада в честь 9 мая в Екатеринбурге. Напомним, еще два дня назад «Гортранс» планировал существенно ограничить движение трамваев, чтобы не мешать военным. Но 22 апреля стало известно о том, что никаких репетиций не будет. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Виктор Сухоруков: Вы напрасно требуете от меня какой-то пародии на Ленина!
Наш политобозреватель Александ Гамов отметил 150-летие со дня рождения вождя мирового пролетариата вместе со знаменитым артистом Театра имени Моссовета, сыгравшим роли Ленина на сцене и в кино [опрос, аудио]
Что означают сны во время пандемии: как их правильно толковать
Многим известны традиционные толкования наших ночных видений. Все они довольно подробно описаны в соннике Миллера. Но сейчас очень необычное время, и сновидения как отражение нашей действительности тоже несколько видоизменились
Секретарь Союзного государства Григорий Рапота: Ржевская битва еще не закончена
В Тверской области готовят к открытию уникальный мемориал Советскому солдату. Военкор КП Дмитрий Стешин поговорил об этом памятнике с инициатором его создания — Григорием Рапотой [аудио]
Новости 24
«Хочу почувствовать себя Землей»: екатеринбургская школьница покружилась 702 раз и поставила Мировой рекорд
Капитальный ремонт контактной сети начался на Свердловской железной дороге
За сутки медики вылечили от коронавируса еще пять свердловчан
Коммунальщики продолжают очищать районы Екатеринбурга от коронавируса
Не курьеры, а кассиры: какие профессии нужны в Екатеринбурге в период самоизоляции
На Урале поймали курьера, доставлявшего наркотики по всей России
ВТБ за первый день выдал ипотеку под 6,5% на 100 миллионов рублей
Екатеринбуржец заплатит 50 тысяч за торговлю товарами для рыбалки во время самоизоляции
«Съехал в кювет и вылетел из салона»: на Урале парень угнал машину и попал на ней в ДТП
Откуда завозили коронавирус в Свердловскую область: отвечает федеральный оперштаб
250 врачей из ЦГКБ №1 в Екатеринбурге, где произошла вспышка коронавируса, расселили по отелям
Уральские дорожники подсветят пешеходные переходы рядом со школами
Не хуже, чем в гостинице: уральских туристов, вернувшихся из Турции, на две недели поселили в обсерватор под Асбестом
Продолжаем готовиться: организаторы Ural Music Night запустили «антикоронавирусный» мерч
На Урале ищут мужчину с татуировкой группы крови на левой руке
На Урале у браконьера из-за убитой косули забрали внедорожник
Достоевский в стимпанк: уральский художник «нарисовал» клип для Вячеслава Бутусова
На стадионе «Екатеринбург Арена» за 9,5 миллионов рублей заменят газон
Коронавирус не помеха: в Нижнем Тагиле новые автобусы появятся до конца года
К концу года без работы останутся 50 тысяч свердловчан
Достаточно минуты: Путин начал решать вопросы регионов в прямом эфире
Астролог Василиса Володина: до конца июля ситуация с коронавирусом не изменится