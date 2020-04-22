2020-04-22T10:37:52+03:00
Общество

Из-за коронавируса в Екатеринбурге военные отменили все репетиции парада по случаю Победы

Движение в центре перекрываться не будет
Евгений Стоянов
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Торжественные построения 9 мая проведут в военных частяхТоржественные построения 9 мая проведут в военных частяхФото: Алексей БУЛАТОВ
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Военные решили отменить запланированные репетиции парада в честь 9 мая в Екатеринбурге. Напомним, еще два дня назад «Гортранс» планировал существенно ограничить движение трамваев, чтобы не мешать военным. Но 22 апреля стало известно о том, что никаких репетиций не будет.

- Запланированное ранее перекрытие движения всех видов транспорта проводиться не будет. Командование Центрального военного округа Министерства обороны России приняло решение о переносе репетиций парада Победы в Екатеринбурге, - рассказали в администрации уральской столицы.

Как добавил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, личный состав парадных расчётов и механизированных колонн уже направлен в пункты постоянной дислокации.

– Привлекаемые к параду вооружение, военная и специальная техника находятся под охраной на местах размещения – тренировочных площадках. Предметы исторической и парадной формы одежды сданы на хранения на склады Центра материально-технического обеспечения округа, - уточнил Лапин.

В Минобороны также уточнили, что 9 мая все-таки будут торжественные построения в честь Великой Победы, но проходить они будут в военных частях.

Впрочем, некоторые праздничные мероприятия в городе все-таки пройдут. В частности, военные возложат венки к памятникам и могилам погибших солдат.

- Для каждого ветерана создадим атмосферу праздника, проведём индивидуальные поздравления в максимально торжественной обстановке с соблюдением профилактических мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, – подчеркнул Александр Лапин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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