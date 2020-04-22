2020-04-22T10:41:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Свердловской области еще 10 человек заболели коронавирусом

Последние новости о COVID-19 на 22 апреля 2020 года
Олег ГАЛИМОВ
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Число заболевших в регионе возросло до 143 человек.Число заболевших в регионе возросло до 143 человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, об этом сообщает региональный оперштаб. Таким образом, число заболевших в регионе возросло до 243 человек. Состояние 13 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 37 – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное.

- За последние сутки в России подтверждено 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни, - говорится в заявлении.

Напомним, что на данный момент на Среднем Урале зафиксировано две смерти от COVID-19. Первой жертвой стал 54-летний житель Красноуфимска, второй – 70-летняя бабушка из Богдановича. Отметим, что в первом случае тест на коронавирус подтвердился лишь после вскрытия.

А минувшей ночью в Екатеринбург прилетели 69 туристов из Турции. Всех сразу же из аэропорта Кольцово перевезли в обсерватор под Асбестом.

На инфорграфике ниже можно увидеть, откуда чаще всего возвращались уральцы с 24 марта по 6 апреля.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в регионы УФО прибыли 11 826 человек из 65 стран. Большинство жителей регионов УФО вернулись из Таиланда, Вьетнама, Казахстана, Турции, ОАЭ.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в регионы УФО прибыли 11 826 человек из 65 стран. Большинство жителей регионов УФО вернулись из Таиланда, Вьетнама, Казахстана, Турции, ОАЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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