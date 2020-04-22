В Свердловской области еще 10 человек заболели коронавирусом

В Свердловской области зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, об этом сообщает региональный оперштаб. Таким образом, число заболевших в регионе возросло до 243 человек. Состояние 13 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 37 – средней тяжести, остальных – как удовлетворительное.

- За последние сутки в России подтверждено 5236 новых случаев коронавируса в 78 регионах. Из них 43,4% не имели клинических проявлений болезни, - говорится в заявлении.

Напомним, что на данный момент на Среднем Урале зафиксировано две смерти от COVID-19. Первой жертвой стал 54-летний житель Красноуфимска, второй – 70-летняя бабушка из Богдановича. Отметим, что в первом случае тест на коронавирус подтвердился лишь после вскрытия.

А минувшей ночью в Екатеринбург прилетели 69 туристов из Турции. Всех сразу же из аэропорта Кольцово перевезли в обсерватор под Асбестом.

На инфорграфике ниже можно увидеть, откуда чаще всего возвращались уральцы с 24 марта по 6 апреля.