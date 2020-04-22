Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 22 апреля 2020 года: пустые гостиницы, работа из дома и печальный привет от губернатора

КТО ИСПОРТИЛ СТАТИСТИКУ

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки подтвердились сразу 84 случая заболевания коронавирусом, из которых 78 человек – это сотрудники и пациенты Центральной городской клинической больницы Екатеринбурга, где на днях произошла вспышка COVID-19. Первые тесты показали наличие опасного вируса в организме.

Также диагноз подтвердился еще у шести жителей Екатеринбурга, Заречного и Полевского. Общее количество зараженных коронавирусом достигло 233 человек с момента начала пандемии в начале февраля 2020 года. 60 человек полностью вылечились от вируса и отправлены домой.

Рынок нефти «сломался». Что будет дальше? Объясняет Уральский экономист 00:00 00:00

Из заболевших 11 человек находятся в тяжелом состоянии, состояние у 30 пациентов – средней тяжести, у остальных - удовлетворительное.

Теперь ЦГКБ №1 работает в режиме госпиталя на карантине, а заболевших врачей переселяют в гостиницы и отели, чтобы они были изолированы от общества.

Екатеринбург погрузился в самоизоляцию. ЧастичноФото: Алексей БУЛАТОВ

ОТЕЛИ ОПУСТЕЛИ

Одна из самых пострадавших отраслей бизнеса в Свердловской области в период пандемии коронавируса – туристическая индустрия, в которую входят и отели вместе с гостиницами Екатеринбурга.

Турбизнес формировался на Урале 25 лет, были случаи, когда закрывались отдельные направления, но чтобы все и сразу, такое впервые.

По словам директора «Центра развития туризма Свердловской области» Эльмиры Тукановой, предприятия отрасли, несмотря на кризис, смотрят в будущее с оптимизмом, так как отельеры довольно быстро придут в себя после снятия ограничений, связанных с коронавирусом.

Всего сегодня в Свердловской области больше 500 гостиниц разного типа. В среднем загрузка у них – 75%, а сегодня лишь 1-2%. Схожая ситуация и в других регионах страны.

Как во время пандемии коронавируса в условиях самоизоляции сберечь свои деньги? 00:00 00:00

ПОДАРКИ ВЕТЕРАНАМ

К 75-летию победы в Великой Отечественной войне, несмотря на перенос празднования 9 Мая, ветеранам Екатеринбурга вручат подарки и памятные медали.

По данным источника «КП-Екатеринбург» в подарочный набор вошли кружка, полотенце и радиоприемник.

Всего для ветеранов войны и тружеников тыла закупили 8 500 подарочных наборов. Комплекты готовы к вручению. Правда передать ветеранам их подарки, возможно, придется чуть позже срока. Это связано со вспышкой коронавируса и режимом самоизоляции, который может быть продлен.

Губернатору нечем порадовать свердловчанФото: Алексей БУЛАТОВ

РАБОТАЕМ НА УДАЛЕНКЕ

Многие жители Екатеринбурга и Свердловской области в период пандемии коронавируса остались без работы или же оказались в длительном отпуске. Корреспондент «КП-Екатеринбург» узнал, где и кем можно устроиться на работу в апреле, чтобы избежать серьезных финансовых трудностей.

Главное, чтобы дома был компьютер и выход в интернет. Дома первым делом нужно составить резюме, отправить его в несколько компаний на подходящие должности, после чего обзвонить потенциальных работодателей.

Независимый финансовый аналитик из Екатеринбурга считает, что рынок сверхпотребления умер. Сейчас нужно хвататься за любые доходы, даже за общественные работы. 00:00 00:00

Собеседование проведут по скайпу, после чего вы можете получить новое место работы: онлайн-няней, бухгалтером, журналистом-фрилансером, оператором call-центра: вакансий много, но и конкурентов с каждым днем все больше. Все здесь зависит от вас.

Перед первым шагом – почитайте интересный материал о выборе работы на удаленке Юлии Сталиной.

ГУБЕРНАТОР ОТВЕЧАЕТ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжил отвечать на вопросы жителей региона. Главный посыл от главы региона: пока что терпим и сидим все вместе дома, времена тяжелые, риски растут с каждым днем, поэтому главное – выполнять рекомендации врачей.

Памятка для уральцевФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

На вопросы Евгений Куйвашев отметил в сдержанно-минорном тоне. И правда, поводов для радости пока нет: с каждым днем все больше уральцев поражает коронавирус, продажу алкоголя ограничили, старт сезона охоты перенесли, а выплачивать обещанные 5 тысяч рублей самозанятым так и не начали. Впрочем, дорогу осилит идущий, поэтому ситуация меняется с каждым днем, местами в лучшую сторону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Екатеринбурге из больницы сбежал еще один пациент с коронавирусом. В Екатеринбурге из городской больницы № 1, где 91 человек заразился COVID-19, сбежал один из пациентов. К счастью, пожилого мужчину удалось быстро найти и вернуть обратно. (Подробнее)

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области, последние новости на 21 апреля 2020 года: полусухой закон и нападение на полицейского. В Екатеринбурге – локальный всплеск коронавирусной инфекции. Все дело в результатах тестирования 75 пациентов и 16 врачей Городской клинической больницы №1, которые оказались положительными. (Подробнее)