С охотой подождем, самозанятым заплатим: свердловский губернатор рассказал уральцам о возросших рисках

После того, как в Екатеринбурге и Свердловской области ввели режим самоизоляции, прошло уже больше трех недель. У уральцев возникает множество вопросов, жизнь изменилась, и свердловский губернатор Евгений Куйвашев по мере возможности реагирует на них в своем Instagram.

ИДИТЕ К ВРАЧУ

В очередной раз 21 апреля глава региона начал общение с ситуации с гибелью 70-летней жительницы Богдановича, которая попала в больницу в очень тяжелом состоянии в минувшую пятницу.

У женщины диагностировали пневмонию, после чего у нее сразу взяли анализы на коронавирус. Пациентке требовалось срочное лечение, поэтому направить ее в Екатеринбург возможности не было.

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«Медики Богдановича сделали все возможное. Последнее время женщина провела в реанимации, о том, что у нее положительный тест на коронавирус, стало известно только сегодня ночью», - написал Евгений Куйвашев.

Губернатор Свердловской области с сожалением констатировал, что в период эпидемии коронавируса вспышки заболевания происходят в больницах по всему миру. Главное – минимизировать их вероятность. Для этого уральские больницы обеспечиваются защитными средствами, а также ведется профилактика.

По словам губернатора важно, чтобы и сами пациенты проявляли сознательность: если человек заболел, то нужно сразу обращаться к врачам, а не заниматься самолечением. Можно вызвать врача на дом, тем более, что у многих заболевание коронавирусом протекает в легкой форме, и его невозможно выявить самостоятельно.

Екатеринбург ожил, так как многие продолжают работатьФото: Алексей БУЛАТОВ

ВЫПЛАТЫ САМОЗАНЯТЫМ

В апреле власти пообещали выплату самозанятым, которые зарегистрировались до 1 апреля 2020 года. Однако никто так и не объяснил, как получить 5 тысяч рублей. С этим вопросом один из самозанятых обратился к губернатору Свердловской области.

По словам главы региона, разработкой механизма этих выплат занимается министерства и развития региона. Деньги будут перечислять через Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.

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Туда нужно будет подать заявление, после чего пройдет сверка данных с налоговой службой, и деньги перечислят. Систему планируют подготовить на будущей неделе, после чего начнутся выплаты.

О мерах дополнительной поддержки предпринимателей можно узнать, позвонив напрямую в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства по телефону «горячей линии» 8 800 500 77 85.

МРОТ получат, но не всеФото: Алексей БУЛАТОВ

РИСКИ РАСТУТ С КАЖДЫМ ДНЕМ

Жительница Екатеринбурга поинтересовалась, можно ли будет в мае всем выйти на работу, ведь большая часть заболевших коронавирусом переносит болезнь в легкой форме.

Однако Евгений Куйвашев не согласился с таким мнением. По его словам, санитарные врачи фиксируют рост случаев, когда заболевание переносится человеком без симптомов. И это тревожный сигнал, потому что риски растут, поэтому расслабляться не стоит.

«Даже если ваш организм легко перенесет болезнь, это не значит, что и окружающие переболеют коронавирусом в легкой форме. Сомневаюсь, что кто-то хотел бы стать причиной тяжелой болезни, пусть и незнакомого человека», - пишет губернатор.

По его словам, общество столкнулось с серьезным вызовом, поэтому нужно четко выполнять инструкции, что позволит преодолеть пандемию на Урале с минимальными последствиями.

ОХОТА НА ОХОТУ

Не все довольны отменой открытия традиционного сезона охоты в Свердловской области в 2020 году. Сами охотники полагают, что это - неправильное решение, потому что в лесу сложно заразиться коронавирусом.

«Магазины работают, предприятия тоже. Каким образом я могу способствовать распространению коронавируса, находясь на природе?», - поинтересовался один из охотников, и попросил отменить ограничение.

Но губернатор и тут оказался непреклонен. По его мнению, нужно всем выполнять требования врачей.

В лесу, вполне возможно, охотник будет один, но до леса еще добраться нужно. Значит, по пути туда человек будет контактировать с другими людьми. А, если учесть, что в Свердловской области больше 100 тысяч охотников, и больше 5 тысяч из них ежегодно получают разрешение на охоту, то риск все же есть.

Также Евгений Куйвашев напомнил, что сезон охоты не отменили, а перенесли его старт. Так что: нужно просто потерпеть.

Губернатор традиционно пообщался с жителями регионаФото: Алексей БУЛАТОВ

ПОДДЕРЖАТЬ САМЫХ ОБДЕЛЕННЫХ

В очередной раз спросили губернатора о том, почему компенсацию за питание для школьников начальных классов получают не все, а только семьи, где у детей есть льготы.

Глава региона во второй раз напомнил, что сейчас важно поддержать малоимущие и многодетные семьи, а также семьи, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья.

«Ситуация требует грамотного планирования и распределения средств в первую очередь в пользу тех, кто находится на передовой в борьбе с коронавирусом», - подытожил Евгений Куйвашев.

ГДЕ ПРОВЕРИТЬСЯ НА КОРОНАВИРУС

Сложная ситуация в 1-й Городской больнице Екатеринбурга, где 91 человек заразился коронавирусом, беспокоит тех, кто там лежал перед вспышкой коронавируса. Мужчина поинтересовался, будут ли делать тест на заболевание?

Губернатор Свердловской области ответил, что в областном Минздраве работает «горячая линия» 385 06 00 или 8 800 1000 153, куда можно обратиться за консультацией и сообщить свои данные. Их передадут в поликлинику по месту жительства и Роспотребнадзор. После этого ситуацию возьмут на контроль санитарные врачи.

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НЕ ВСЕ ПОЛУЧАТ МРОТ

Жительница Кировского района Екатеринбурга посетовала главе региона на то, что после 1 марта ей в службе занятости назначили выплату в 1725 рублей, а по телефону сказали в 12 000 рублей, которые должны выплатить в качестве компенсации.

По словам Евгения Куйвашева, сумма в 12 130 рублей – это максимальное пособие, к которому добавляется уральский коэффициент. На такую выплату человек может рассчитывать, если за последние 12 месяцев он официально отработал 26 недель, то есть полгода.

Если же человек ищет работу впервые, либо официально работал меньше полугода, то ему начислят минимальное пособие по безработице, которое с учетом «уральских» составит 1725 рублей.

Также глава региона напомнил телефон «горячей линии» Центра занятости, где можно получить всю нужную информацию: 354 17 31.

ГОСТИ С СЕВЕРА

Жительница соседнего региона ЯНАО спросила Евгения Куйвашева: может ли она с семьей приехать на майские праздники в Свердловскую область к маме?

По словам губернатора, никто не запретит приехать женщине к своей маме. Однако при этом нужно соблюдать общие ограничения, которые действуют по общему указу об особом режиме.