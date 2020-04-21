2020-04-21T17:27:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Как прожить на 1725 рублей в месяц: отвечает губернатор Куйвашев

Глава Свердловской области продолжает отвечать на вопросы уральцев
Олег ГАЛИМОВ
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В Свердловской области на сегодняшний день зарегистрировано 233 случая новой коронавирусной инфекцииВ Свердловской области на сегодняшний день зарегистрировано 233 случая новой коронавирусной инфекцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продолжает традиционную рубрику в своем Instagram, в которой отвечает на вопросы уральцев. Одним из последних обращений стал вопрос о выплате по безработице. Вместо обещанных 12 130 рублей (МРОТ – прим.ред) женщина получила лишь 1725 рублей.

- И как мне выжить дома на 1725 рублей? – спросили у Куйвашева.

- Здравствуйте. Сумма 12 130 рублей является максимальным пособием, к которому у нас в регионе прибавляется уральский коэффициент. На выплату в таком объеме вы можете рассчитывать, если за последние 12 месяцев работали не менее 26 недель, - ответил Куйвашев.

Губернатор также пояснил, что если гражданин работал менее 26 недель за последний год или ищет работу впервые, то ему начисляется минимальный размер пособия по безработице, которая с учетом «уральских» и составляет 1725 рублей.

Кроме этого губернатор выразил соболезнования семье пенсионерки, которая накануне скончалась в Богдановиче от коронавируса. Женщина стала вторым пациентом на Среднем Урале, который умер при подтвержденном тесте на COVID-19.

ОФИЦИАЛЬНО

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

В Свердловской области на сегодняшний день зарегистрировано 233 случая новой коронавирусной инфекции. На сегодняшний день вылечились и покинули медучреждения 60 человек.

Об этих специалистах рассказывают мало, но их труд сегодня очень важен. Эпидемиологи собирают анамнез, устанавливают контактных, дожидаются приезда бригады дезинфекторов и «скорую», если кому-то необходима госпитализация..На видео – сотрудники Управления Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области демонстрируют процесс сбора эпидемиологов и дезинфекторов на выезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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